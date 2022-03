Berner Student in Moskau – «Die Stimmung in Moskau ist düster» Der Krieg spaltet die Moskauer Gesellschaft. Einige denken bereits darüber nach, das Land zu verlassen. Ein Berner Student in Moskau berichtet. Andres Marti (Aufgezeichnet)

«Die Studierendenszene erscheint wie eine Parallelgesellschaft»: Polizisten verhaften Kriegsgegnerinnen in Moskau. (Aufnahme vom 27.3.) Foto: Denis Kaminv (Keystone)

Der Krieg in der Ukraine scheint die Moskauer Gesellschaft zu spalten. In der U-Bahn oder in Cafés unterhalten sich die Menschen über Russlands «Operation» im Nachbarland. Trotz aller Sanktionen bewerten sie viele positiv. «Arabische Fluggesellschaften fliegen noch hierher», sagt etwa ein älterer Geschäftsmann seinem Gegenüber in der Pizzeria. «Die halten zu uns!»