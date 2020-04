1. August in der Stadt Bern – Die Stadt will kein Feuerwerk mehr abbrennen Wachsende Skepsis und ökologische Überlegungen: Die Stadt Bern verzichtet dieses Jahr am Bundesfeiertag auf ein Feuerwerk. db pd

Feuerwerk über dem Gurten: Solche Bilder gehören der Vergangenheit an. Thomas Reufer

Der Gemeinderat der Stadt Bern hat entschieden, das 1. August-Feuerwerk auf dem Gurten künftig

nicht mehr durchzuführen. Dies teilte er am Donnerstagmorgen mit. Bereits im Sommer 2020 wird auf das Feuerwerk zur Bundesfeier verzichtet.

Der Gemeinderat sei sich bewusst, dass damit eine bei Teilen der Bevölkerung beliebte Attraktion erschwinde, heisst es in der Mitteilung. Allerdings stelle er gleichzeitig fest, dass die Nachhaltigkeit und Akzeptanz des Feuerwerks immer stärker hinterfragt werden müsse. Dies zeige sich unter anderem an einer wachsenden Skepsis gegenüber dem Feuerwerk in der Bevölkerung und einem schwindenden Interesse bei den Sponsoren.

Negative Aspekte überwiegen



Die Klimafrage sei bei dieser Frage für den Gemeinderat nicht ausschlaggebend gewesen. Mit dem Entscheid werde vielmehr Rücksicht genommen auf die zunehmend kritische Haltung der Bevölkerung gegenüber den Lärmemissionen, der Abfallproblematik und den ökologischen Konsequenzen von Feuerwerk im Allgemeinen, schreibt der Gemeinderat.

Zuletzt seien zudem verschiedene organisatorische Herausforderungen hinzugekommen. So musste das Feuerwerk auf dem Gurten in den vergangenen fünf Jahren wegen ungünstigen Wetterverhältnissen je einmal verschoben und einmal ganz abgesagt werden. Bei der Güterabwägung sei der Gemeinderat deshalb zum Schluss gekommen, dass die negativen Aspekte des Feuerwerks überwiegen.

Suche nach Alternativen

Der Gemeinderat sei der Auffassung, dass der Nationalfeiertag in der Hauptstadt der Schweiz einen besonderen Stellenwert besitze. Das traditionelle Feuerwerk habe eine grosse Beachtung gefunden und jeweils zu einem «Moment kollektiver Aufmerksamkeit und Fokussierung» geführt, heisst es in der Mitteilung.

Der Gemeinderat sei entschlossen, den Bundesfeiertag auch künftig mit einem sinnlichen, feierlichen und symbolischen Akt der Gemeinschaftsbildung bereichern zu wollen. Mögliche Alternativen sollen unter anderem mit einem Ideenwettbewerb gefunden werden.

Feierlichkeiten in der Innenstadt bleiben erhalten

Nicht betroffen vom Entscheid ist das restliche Festtagsprogramm in der Berner Innenstadt. Die Stadt Bern organisiert 2020 unter dem Motto «Geniessen, Spielen, Lauschen und Entdecken» ein vielseitiges Programm für Alt und Jung. Damit halte sie am erfolgreichen Konzept des vergangenen Jahres fest, als rund 20’000 Besucherinnen und Besucher am Fest teilnahmen.