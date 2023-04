Kritik an minimalistischem Schwimmunterricht – «Die Stadt verpasst eine Chance für Kinder und Jugendliche» Trotz neuer Schwimmhalle plant die Stadt Bern an ihren Schulen keinen Ausbau des bescheidenen Schwimmunterrichts. Das stösst auf Kritik und provoziert Fragen im Parlament. Andreas Weidmann

Schwimmunterricht: In der Stadt Zürich beginnt er bereits im ersten Schuljahr, in Bern in der Regel erst im vierten. Foto: Michele Limina

Bern ist eine Stadt am Wasser: Aareschwimmen ist Volkssport, und bald locken die Freibäder wieder Alt und Jung an. Im Gegensatz dazu steht der Ausbaustandard des obligatorischen Schwimmunterrichts an den Schulen: In dessen Genuss kommen Stadtberner Kinder heute in der Regel nur in der vierten Klasse, und zwar im Umfang von einer Jahreslektion. Das ist im Vergleich mit anderen städtischen geprägten Gemeinden wenig: Im Vorort Muri etwa findet von der ersten bis zur vierten Klasse jede zweite Woche eine Sportlektion im Wasser statt, in Zürich hüpfen schon die Erstklässler wöchentlich ins Bassin.