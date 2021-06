Bern schreibt weiter rote Zahlen – Die Stadt steckt tief im Schlamassel Bern sieht für die kommenden Jahre hohe Defizite vor – trotz Sparpaket und dem Verzicht auf Prestigeprojekte. Was das Loch in der Kasse genau bedeutet. Simon Wälti , Sophie Reinhardt

Finanzdirektor Michael Aebersold rechnet für nächstes Jahr mit einem Fehlbetrag von 50 Millionen Franken in der Kasse. Foto: Adrian Moser

Bis 2025 nichts als Defizite

Ein oder zwei Defizite sind für einen gesunden öffentlichen Haushalt verkraftbar. Problematisch ist es, wenn sich vier, fünf oder noch mehr Defizite aneinanderreihen. In der Stadt Bern tritt dies nun voraussichtlich ein. Das Budget 2022 sieht bei Ausgaben von 1,3 Milliarden Franken ein Defizit von 50,6 Millionen Franken vor. Die Steueranlage bleibt bei 1,54 Einheiten. Im laufenden Jahr fehlen 41 Millionen. Schon Ende des nächsten Jahres ist voraussichtlich das Eigenkapital von 76 Millionen Franken aufgebraucht. Man stehe noch nicht am Abgrund, man müsse aber handeln, sagte Berns Finanzdirektor Michael Aebersold (SP). Bis zum Ende der Planungsperiode 2025 sind nur Defizite vorgesehen. Natürlich ist es höchst unsicher, wie die Konjunktur in einigen Jahren aussehen wird, aber die Zahlen zeigen, dass sich die Situation dramatisch verschlechtert hat. Corona trifft eine Mitschuld, kann aber nicht allein für die Misere verantwortlich gemacht werden.