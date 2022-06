Kulturbotschaft Bern 2024-2027 – Die Stadt krempelt ihre Kulturförderung um – aber nur ein bisschen Bern spart bei der Kultur ab 2024 weniger als gedacht. Wo wird trotzdem gekürzt? Wer erhält mehr Geld? Und wieso wirft man alle Sparten in einen Topf? Fragen zur neuen Kulturbotschaft. Regula Fuchs

Stadtpräsident Alec von Graffenried und Kulturbeauftragte Franziska Burkhardt stellen die Kulturbotschaft 2024–2027 im Erlacherhof vor. Foto: Raphael Moser

Was ist eine Kulturbotschaft?

In der Kulturbotschaft legt der Gemeinderat der Stadt Bern dar, wie er das Geld für die Kultur in den kommenden vier Jahren verteilen will. Er hält fest, wer mehr bekommen soll, wer weniger und wo die Schwerpunkte liegen.

Um wie viel Geld geht es?