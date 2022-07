Wenig finanzielle Mittel im Alter – Die Stadt Bern zahlt an die Betreuung Senioren, die sich Betreuung in den eigenen vier Wänden nicht leisten können, erhalten Hilfe von der Stadt. Ein Pionierprojekt. Brigitte Walser

Unterstützung in den eigenen vier Wänden: Die Politik sucht Finanzierungslösungen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die 89-jährige Bernerin wohnt allein, seit ihr Mann im Pflegeheim ist. Die Frau lebt in bescheidenen finanziellen Verhältnissen, erhält Unterstützung von den Angehörigen, und zweimal die Woche kommt die Spitex, um bei der Körperpflege zu helfen. Die Spitex ist es auch, welche die Seniorin auf das neue Angebot der Stadt Bern aufmerksam macht: Es gibt die Möglichkeit, dass eine Fachperson von Pro Senectute zu ihr nach Hause kommt und abklärt, in welchen Bereichen Betreuung nötig wäre. Die 89-Jährige macht vom Angebot Gebrauch und erhält nach dem Besuch der Fachfrau Gutsprachen für einen Notrufknopf, für das Essen an einem Mittagstisch und für Unterstützung im Haushalt.