Verzicht auf Fernmärkte – Die Stadt Bern verteidigt ihre Tourismusstrategie Hoteliers kritisieren den Verzicht auf Gäste aus Übersee als rot-grüne Zwängerei. Die Stadt und eine Tourismusforscherin sehen das anders. Benjamin Bitoun

Sie sind zurück in Bern: Eine Gruppe Touristen aus Deutschland, Indien, den USA und Basel beim Fotografieren des Zytglogge-Turms. Archivfoto: Iris Andermatt

Welche Touristen sind nach Ende der Pandemie in Bern willkommen? Diese Frage birgt in der Bundesstadt einiges an Zündstoff.