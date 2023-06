Erneut hohes Defizit erwartet – Die Stadt Bern sieht weiter tief rot Der Stadtberner Finanzdirektor Aebersold legt ein Budget 2024 mit 37 Millionen Franken Defizit vor. Benjamin Bitoun UPDATE FOLGT

Die Aussichten bei den Berner Stadtfinanzen verbessern sich nicht – im Gegenteil.

Die Stadtregierung rechnet für das Jahr 2024 mit einem Defizit von 37,2 Millionen Franken, bei einer unveränderten Steueranlage von 1,54 Einheiten. Das teilte der Gemeinderat am Donnerstagvormittag mit.

Kommt dazu: Im Budget 2024, das Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) vorlegt, sind bereits Sparmassnahmen von knapp 40 Millionen Franken enthalten. Heisst: Ohne diese Massnahmen, dessen Notwendigkeit im Stadtrat heiss umstritten waren, wäre das Defizit mehr als doppelt so hoch ausgefallen.

«Wegen der weiterhin angespannten Finanzlage werden wir 2026 wohl wieder mit Sparpaketen kommen müssen», kündigt Aebersold deshalb bereits jetzt an.

Bereits eingerechnet sind ausserdem Zusatzeinnahmen von knapp 5 Millionen Franken, welche die Erhöhung der Parkgebühren in die Stadtkasse spülen sollen, über welche das Stadtberner Stimmvolk am kommenden Sonntag abstimmen wird. Bei einem Nein würde sich das Defizit also um den entsprechenden Betrag verschlechtern.

Gegenüber dem Vorjahresbudget rechnet die Stadtregierung für 2’24 mit einem um 22,4 Millionen Franken höheren Steuerertrag. Mit den für 2024 erwarteten Steuereinnahmen von insgesamt 568 Millionen Franken fallen diese um gut 10 Millionen höher aus als noch im Jahr 2022.

Trotz der trüben finanziellen Aussichten will die Stadt Bern auch 2024 neue Stellen schaffen. Durch den geplanten Stellenausbau und durch den bereits berücksichtigten Teuerungsausgleich erhöht sich der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Millionen Franken.

Finanzdirektor Michael Aebersold rechnet für 2024 mit einem Minus von über 37 Millionen Franken. Foto: Christian Pfander

