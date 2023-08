Firma hinter dem brennenden Frachter – Die Spur führt nach Japan Die Fremantle Highway gehört zum Schiffsunternehmen der Familie Higaki. Was kaum jemand weiss: Auch das Unglücksschiff Ever Given kam von dort. Alles Zufall? Thomas Hahn

Das Autotransporterschiff Fremantle Highway am 30. Juli 2023. Foto: AFP

Ob in Wanne-Eickel ein Fahrrad umfällt oder in der Nordsee ein Frachtschiff brennt, ist für viele Menschen in Japan kaum ein Unterschied. Denn die meisten Medien im konservativen Inselstaat berichten nicht viel über die Fremantle Highway, die vor einer Woche auf ihrem Weg von Bremerhaven nach Singapur mit 3800 Autos an Bord Feuer fing und seither Bergungsexperten und Behörden beschäftigt. Von Japan aus gesehen ist Europa weit weg, und es wirkt wie ein nachrangiges Problem, dass im Wattenmeer an der niederländischen Küste eine Ölpest droht, wenn die Stahlwände des Schiffes irgendwann der Hitze nicht mehr standhalten.