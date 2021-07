Schweizer Literatur – Die Sprache wie eine Klinge In sieben Kurzgeschichten erzählt Julia Kohli intim und brachial von der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Mit befreiendem Humor umsegelt sie drohende Stereotype. Nora Zukker

Julia Kohli schreibt unter anderem für das «Magazin» und die «NZZ am Sonntag». Ihr erster Roman «Böse Delphine» erschien 2019 im Lenos-Verlag. Foto: Icmgroup

Das Tattoo von Dirk eitert. Und das bringt ihn dazu, darüber nachzudenken, was er in Mexiko mit dieser Frau will. Samantha lehnt ihren Körper ab und reisst sich Härchen aus «an jener zarten Stelle, die unbehaart zu sein hat». Ihre Geschichte beginnt mit dem grossartigen Satz: «Ein Sommertag wie eine Wildsau.»

Oder Kurt: Er ist Dozent an der Kunsthochschule und findet die Emanzipation seiner Studentinnen nicht nur gut. Also tut er sie weiterhin als «jammernde Heulbojen», «Hüpfdohlen», «verklemmte Zwetschgen» oder «Trullas» ab.

Julia Kohli geht in «Menschen wie Dirk», sieben Kurzgeschichten, durch unterschiedlichste Milieus und immer brutal nahe dorthin, wo es ungemütlich wird – zu den Geschlechterrollen und ihren Konflikten. Sie erzählt abwechselnd aus weiblicher und männlicher Perspektive. Zum Beispiel Urs. Er kann sich zwar keinen Blowjob leisten, aber dass die Nutte ihm mit der einen Hand einen runterholt und mit der anderen gleichzeitig Feuerwerke und Herzchenaugen in ihr Handy tippt, weil sie gerade ein Foto eines Neugeborenen geschickt bekam, hält Urs nicht aus. Was er bei der Nutte tue, sei schliesslich «ein Geben und Nehmen».