Spannungen zwischen Supermächten – Die Sprache der Diplomatie Die Schliessung eines Generalkonsulats ist eine schwere Sanktion, aber nicht die einzige. Was sich gegenwärtig zwischen den USA und China abspielt, folgt einem vorgegebenen Prozedere. Francesca Polistina

Geschlossen: Das chinesische Generalkonsulat in Houston (24. Juli 2020). Foto: Aaron M. Sprecher (Keystone)

Erst ordnen die USA die Schliessung des chinesischen Generalkonsulats in Houston an, als erwartete Reaktion fordern die Chinesen sie wiederum auf, die amerikanische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu dichtzumachen. Beides ist diese Woche passiert.