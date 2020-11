Bern unterliegt Davos 2:6 – Die Spieler sind gesund, aber der SCB ist ein Patient Hinten ungenügend, vorne ineffizient: Der SC Bern unterliegt Davos mit 2:6. Es ist die sechste Niederlage im neunten Match. Adrian Ruch

Viel Zeit vor dem SCB-Tor: Der Davos-Finne Perttu Lindgren erzielt das 2:1. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

SC Bern gegen den HC Davos ist ein Klassiker im Schweizer Eishockey. Doch derzeit ist es vor allem das Duell der zwei einzigen National-League-Clubs, denen noch nie wegen Corona-Fällen eine Quarantäne auferlegt worden ist. Gesund sind indes nur die Berner. Während bei den Bündnern die Verletztenliste acht Namen umfasst, kann SCB-Coach Don Nachbaur aus dem Vollen schöpfen.

Sportlich sind indes beide Mannschaften am Kränkeln. Während Davos zu viele Treffer kassiert, mangelt es Bern vor dem gegnerischen Gehäuse an Effizienz. Die beste Medizin für die Mutzen müsste also ein frühes Tor sein. Und siehe da: Es ist noch keine Minute absolviert, als Tristan Scherwey HCD-Keeper Rober Mayer bezwingt. Doch das legale Aufputschmittel wirkt nur kurz. Genauer: 21 Sekunden. Dann besorgt NHL-Legende Joe Thornton, dem von Calle Andersson viel Zeit und Raum gewährt wird, den Ausgleich.

Viel Tempo, wenig Präzision

Hat der SCB in den ersten acht Partien über weite Strecken solid verteidigt, ist diesmal im Spiel keine Struktur auszumachen. Immer wieder bleibt ein Davoser in Tornähe ungedeckt. So kann sich in der 11. Minute Perttu Lindgren die Scheibe in aller Ruhe zurechtlegen und einschiessen. Der Sünder ist diesmal Mika Henauer. Zuerst verursacht er ein Foul, worauf eine Strafe angezeigt wird, und dann kommt er zu spät, um Lindgren zu stören.

Die 3 Infos einblenden Sven Jung

Schreckmoment für den HCD-Verteidiger: In der 9. Minute fällt er nach einem Check Gregory Sciaronis auf den Rücken und verliert den Helm. Jan Neuenschwander

Der einzige SCB-Angreifer, der in den ersten acht Partien ohne Skorerpunkt geblieben war, wurde nur als 13. Stürmer aufgestellt. Dario Meyer

Der ehemalige SCB-Stürmer gehört zu den Auffälligsten auf dem Eis. Mit einem tollen Steilpass bereitet er das 2:3 vor.

Weil beide Teams mit viel Tempo, aber wenig Präzision agieren, entwickelt sich eine wirre Begegnung. Die Coachs dürften am Auftritt ihrer Teams kaum Freude haben, dafür kämen die Zuschauer auf ihre Rechnung, wenn es denn welche hätte. So sind in der Postfinance-Arena nur die Zurufe der Protagonisten zu vernehmen – und regelmässig die an die Bande geschlagenen Stockenden von der Gästebank.

Wieder kein Powerplay-Tor

Die Bündner stellen zwar nicht die bessere Equipe, aber sie liegen meistens in Führung und haben daher Grund zur Freude. Kurz nach der ersten Pause gleicht Inti Pestoni zwar aus, doch Chris Egli bucht nur fünf Minuten später das 3:2 für die Besucher. Und im Schlussdrittel vermag Tomi Karhunen den Puck nach einem Nachschuss Yannick Frehners erst hinter der Linie zu blockieren.

Die vielen Zuordnungsprobleme und Fehler in der eigenen Zone führen zur sechsten Niederlage. Denn zum Guten hat sich in der neuntägigen Pause nichts geändert. Einmal mehr ist die Chancenauswertung ungenügend, wobei die Mutzen zwei Pfostenschüsse zu beklagen haben. Und wie seit Saisonbeginn läuft im Powerplay nichts zusammen: Alle vier Überzahlsituationen bleiben ungenutzt. Die SCB-Spieler mögen gesund sein, sportlich ist der SCB nach der 2:6-Niederlage gegen Davos ein Patient.