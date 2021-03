Serie «Was macht die Kunst?» mit Lang/Baumann – Die Spezialisten des öffentlichen Raums Die Pandemie bevorteilt Kunst, die draussen stattfindet: Ein Besuch beim Künstlerduo Lang/Baumann in Burgdorf. Martin Bieri

Das Künstlerduo Lang/Baumann und ihr nächstes Projekt: eine Brücke auf freiem Feld. Foto: Adrian Moser

Schwer zu finden ist es nicht, das Atelier des Berner Künstlerpaars Lang/Baumann. Wie ein grünes Signalfeuer prangt auf dem Dach das Hotel Everland, das vor bald zwanzig Jahren an der Expo in Yverdon in den See hinausragte und jeden zum Teil eines Kunstwerks machte, der darin übernachten wollte. Hier, in der seit den 1980er-Jahren als Veranstaltungsort und Atelierhaus genutzten ehemaligen Elektromotorenfabrik in Burgdorf leben und arbeiten Sabina Lang und Daniel Baumann.

Die heutige Kulturfabrik ist eine Genossenschaft, und neben der bei Künstlerinnen und Künstlern von Berufs wegen ausgeprägten Unsicherheitskompetenz ist es dieses Wirtschaftsmodell, das Baumann und Lang angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Situation eine sichtliche Ruhe bewahren lässt. Und vielleicht die an diesem sonnigen Spätwintertag leicht scheinende, von vergangener Arbeit getränkte, ernsthafte Atmosphäre ihres Ateliers. Nichts zu spüren von aussergewöhnlichen Umständen.