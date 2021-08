Sexuelle Gewalt in der Armee – Die Soldatin sagte No! Er küsste sie trotzdem Ein Offizier wird wegen sexueller Nötigung verurteilt und degradiert. Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwer sich gewisse Teile der Armee immer noch mit dem Thema sexuelle Gewalt tun. Christian Zürcher

Der Täter (in der Mitte mit Kampfanzug) wird schuldig gesprochen, wegen sexueller Nötigung einer Soldatin (stehend). Robert Honegger

Es beginnt mit einer Zigarette vor der Kaserne in Moudon VD. Es endet in ihrem Zimmer – für sie traumatisch, für ihn: alles okay.

Die Soldatin raucht in einer Pause mit einem Offiziersanwärter eine Zigi, erzählt von ihrem Offizierszimmer, das sie als weibliche Angehörige der Armee benützen darf. Sie schlägt vor, es ihm zu zeigen, wie sie es schon ein paarmal anderen neugierigen Soldaten gezeigt hat. Der Mann will es sehen, sie gehen gemeinsam in ihr Zimmer.

Drei Jahre später steht der Mann in Frauenfeld vor dem Militärgericht, im Kampfanzug und in Kampfstiefeln, gross gewachsen, tiefe Stimme. Vor sich eine Gerichtspräsidentin, zwei Richterinnen und zwei Richter, sie tragen den Ausgänger, die graue Anzugsuniform der Armee. Die Militärjustiz richtet über den 21-Jährigen. Ihm werden sexuelle Nötigung und eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Es geht um die Frage: Was ist in diesem Zimmer vor drei Jahren genau geschehen? Was hat der Mann gemacht?