Kampf gegen Inflation – Die SNB wird die Zinsen erhöhen: Das sind die Folgen Am Donnerstag wird die Schweizerische Nationalbank ihren nächsten Zinsschritt verkünden. Dies hat Folgen für Sparer, Immobilienkäufer – und Finanzminister Ueli Maurer. Holger Alich

Der nächste Zinsschritt kommt: SNB-Präsident Thomas Jordan bei der letzten Pressekonferenz im Juni. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Im Juni sorgte die Schweizerische Nationalbank für einen Paukenschlag: Überraschend erhöhte sie den Leitzins deutlich um einen halben Prozentpunkt. Das Ziel: die steigende Inflation in den Griff zu bekommen. Donnerstag steht nun die nächste geldpolitische Lagebeurteilung an, einen Tag nach der US-Notenbank Fed. Ein Ausblick, was von SNB zu erwartet ist und welche Folgen das haben wird.

Wie stark wird die SNB die Zinsen erhöhen?

Darüber gehen die Meinungen auseinander: Die Ökonomen der Credit Suisse erwarten einen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten: Dann läge der Leitzins im positiven Terrain von 0,5 Prozent. Die Experten der UBS halten einen so grossen Schritt für «durchaus möglich». Denn zuvor hatte die Europäische Zentralbank ihren Leitzins um 0,75 Punkte erhöht. Das gäbe der SNB Spielraum für eine stärkere Leitzinserhöhung.

Die Analysten von Raiffeisen hoffen dagegen auf eine «besonnene» SNB und dass sie den Leitzins nur um einen halben Prozentpunkt erhöht. «Sie hat die Märkte ja schon im Juni mit 0,5 Prozentpunkten überrascht. Und sie könnte nun eben mit weiteren 0,5 Prozentpunkten ihre Stetigkeit und vorausschauende Politik untermauern sowie sich von den anderen abgrenzen», argumentiert Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch.

Die meisten Experten rechnen mit einem weiteren Zinsschritt im Dezember, die Credit Suisse zum Beispiel sieht dann den Leitzins bei 0,75 Prozent. Dann dürfte die SNB eine Pause machen. Die Ökonomen der UBS dagegen rechnen mit noch einem Zinsschritt im März und dann erst mit einer Pause. Demnach würde der Leitzins bis dahin auf 1,25 Prozent steigen.

Warum ist ein neuer Zinsschritt nötig?

Die Inflation lag im August bei 3,5 Prozent. Das ist zwar deutlich tiefer als in den USA (8,3 Prozent) und der Eurozone (9,1 Prozent), aber immer noch deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent. So hoch war die Teuerung in der Schweiz seit 1993 nicht mehr.

«Eine Erhöhung des Leitzinses dürfte nicht viel zu einer schwächeren Inflation beitragen.» Maxime Botteron, Ökonom der Credit Suisse

Doch die Preise steigen derzeit vor allem aufgrund der hohen Energiekosten, der anhaltenden Probleme mit Lieferketten und des Arbeitskräftemangels. Und auf diese Faktoren hat die Notenbank keinen Einfluss. «Eine Erhöhung des Leitzinses dürfte nicht viel zu einer schwächeren Inflation beitragen», argumentiert Maxime Botteron, Ökonom der Credit Suisse.

Was soll dann die ganze Übung? Wirtschaftsexperten nennen zwei Gründe: Botteron betont, dass es der SNB darum geht, dass sich Konsumentinnen und Unternehmen nicht auf dauerhaft steigende Preise einstellen, sprich, dass sie ihre Inflationserwartungen nicht verändern. Würde das passieren, dann könnten Konsumenten teure Anschaffungen vorziehen, um einer erwarteten Teuerung zuvorzukommen. Und das hätte zu Folge, dass die Nachfrage noch stärker wird, was Firmen neue Möglichkeiten für Preiserhöhungen gäbe. Derzeit gibt es zwar keine Anzeichen für das Vorziehen von Käufen, aber die SNB dürfte hier kein Risiko eingehen wollen.

Ein zweites Argument für eine Zinserhöhung ist der Wechselkurs: Der Franken hat zum Euro zwar stark zugelegt, ist aber inflationsbereinigt nicht überbewertet. Erhöht nun die EZB wie angekündigt weiter ihre Zinsen und die SNB ist hier vorsichtiger, könnte dies dazu führen, dass der Franken zum Euro an Wert verliert. Dann droht, dass steigende Preise für Importe die Teuerung in der Schweiz anheizen.

Welche Folgen hat der SNB-Entscheid für den Wechselkurs?

«Die SNB-Entscheidung wird den Frankenkurs bewegen, denn im Markt herrscht Unsicherheit, ob die Notenbank den Leitzins um 0,5, 0,75 oder 1,0 Prozentpunkte anheben wird», sagt Thomas Flury, Devisenstratege der UBS. «Sollte der Leitzins um 0,5 Punkte steigen, könnte diese einige Marktteilnehmer enttäuschen und der Franken könnte sich in dem Szenario leicht abschwächen», fügt er an.

Die UBS rechnet auf längere Sicht damit, dass der Franken weiter aufgewertet wird, und erwartet bis zum Juni einen Kurs von 0,9 Franken je Euro. Für die Exportwirtschaft sei das kein Problem: «Die Kombination aus höherer Inflation in der Eurozone und stärkerem Franken sorgt für stabile reale Austauschverhältnisse», so Flury. Sprich, die Preise für Schweizer Produkte werden aufgrund des starken Franken im Ausland zwar teurer, aber auch Anbieter in der Eurozone erhöhen ihre Preise aufgrund der Teuerung.

Was geschieht am Hypothekenmarkt?

Hier ist zu unterscheiden zwischen den kurzlaufenden Saron-Hypotheken und Festhypotheken. Saron-Hypotheken werden teurer: «Die SNB wird die Leitzinsen um 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte anheben, damit werden sich neu abgeschlossene kurzfristige Saron-Hypotheken auf einen Schlag um 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte verteuern», erklärt Moneypark-Experte Stefan Meyner. Denn der Preis für eine kurzlaufende Hypothek setzt sich aus dem Saron-Zins und der Bank-Marge zusammen.

Saron steht für «Swiss Average Rate Overnight». Das ist der Zins, zu dem sich Banken untereinander kurzfristig Geld leihen. Diesen Zins beeinflusst die SNB mit ihrer Geldpolitik unmittelbar. Nach dem Zinsentscheid dürften die kurzlaufenden Saron-Hypotheken also wieder mehr als ein Prozent kosten. «Wir erwarten, dass neue Saron Hypotheken bereits Ende dieses Jahres 1,30 bis 1,60 Prozent kosten werden», so Meyner.

Die Kosten der Festhypotheken hängen dagegen von den langfristigen Kapitalmarktzinsen ab, wie der Rendite für 10-jährige Staatsanleihen. Und deren Preis wird davon beeinflusst, wie Marktteilnehmer die zukünftige Entwicklung der Inflation und die des Wirtschaftswachstums einschätzen.

Gibt es jetzt endlich wieder Sparzinsen?

«Wir erwarten nicht, dass Banken nun sofort mit den Sparzinsen raufgehen werden, sie dürften noch etwas abwarten», sagt Benjamin Manz, Chef des Vergleichsdienstes Moneyland.

Auch die UBS-Ökonomen erwarten keinen raschen Anstieg der Einlagezinsen. «In den letzten Zyklen führte eine Anhebung der Leitzinsen um 2,5 Prozentpunkte zu einer Erhöhung der Sparzinsen um lediglich 0,5 Prozentpunkte», schreiben sie. Sprich, die Leitzinsen müssten sich deutlich ins positive Terrain bewegen, bis bei Sparern etwas ankommt.

«Sollten nach dem SNB-Entscheid eine oder gar mehrere grosse Banken mit höheren Sparzinsen vorpreschen, dürften andere Institute bald nachziehen.» Benjamin Manz, Chef des Vergleichsdienstes Moneyland

Die Banken selbst wiederum bekommen künftig wieder einen Zins auf ihre Einlagen bei der SNB. Sie haben dort derzeit 700 Milliarden Franken gebunkert. Diese Liquidität muss die SNB nun quasi absaugen, damit der Marktzins positiv wird. Daher winken den Banken Milliarden: Laut Raiffeisen dürften Banken auf ihre Guthaben bei Notenbank von der SNB je 0,25 Prozentpunkte Zinserhöhung 1,8 Milliarden Franken Zinsen bekommen. Fraglich ist, ob Banken ihre Kunden an diesem Geldsegen teilhaben lassen.

Nach dem SNB-Zinsschritt im Sommer preschte die Onlinebank Yuh vor und bietet seit September Zinsen von 0,25 Prozent auf Vermögen bis zu 25’000 Franken an. Eine Welle von Nachahmern hat dies aber nicht ausgelöst, denn laut Moneyland liegt der Median-Zins bei Sparkonti derzeit bei 0,02 Prozent. «Sollten aber nach dem SNB-Entscheid eine oder gar mehrere grosse Banken mit höheren Sparzinsen vorpreschen, dürften andere Institute bald nachziehen», sagt Manz.

Muss der Bund jetzt wieder Zinsen für die Schulden zahlen?

Keine Frage: Finanzminister Ueli Maurer war einer der grossen Gewinner der Negativzins-Phase. So stieg zwischen 2019 und 2021 der Schuldenstand des Bundes um acht Milliarden Franken an, die Zinslast dagegen fiel um 300 Millionen.

Teilweise hat der Bund Schulden zu einer negativen Rendite verkaufen können, sprich, unter dem Strich verdiente Maurer mit dem Schuldenmachen sogar noch Geld.

Nun wird Maurer aus dem Schuldner-Paradies vertrieben: «Schon seit Anfang Jahr kann sich der Bund für die Laufzeit von 10 Jahren nicht mehr gratis verschulden, da die Kapitalmarktrenditen angezogen haben», sagt eine Sprecherin der Eidgenössischen Finanzverwaltung. «Und seit dem Zinsschritt der SNB im Juni ist die Schuldenaufnahme für den Bund über das gesamte Laufzeitenband nicht mehr gratis», erklärt sie.

Erhöht nun die SNB den Leitzins, wird für den Bund die Aufnahme von kurzfristigen Schuldtiteln nochmals teurer. Die Renditen für langfristige Schuldtitel von zum Beispiel 10 Jahren ändern sich dagegen nicht unmittelbar, diese Kosten hängen an den Inflations- und Wirtschaftserwartungen.

Holger Alich ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Banken und die Pharma-Branche. Mehr Infos @Holger_Alich

