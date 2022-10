Unabhängigkeit der Währungshüter – Die SNB soll offener und transparenter werden Dominanz der Insider, mangelnde Transparenz, ungenügende Rechenschaftspflicht: Ökonomen untermauern die Kritik der SP an der Führung der Nationalbank. Armin Müller

Insider dominieren im Nationalbank-Direktorium: Präsident Thomas Jordan mit Martin Schlegel (l.) und Andrea Maechler (r.). KEYSTONE

Das oberste Führungsgremium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sei sehr einseitig zusammengesetzt, kritisieren drei Ökonomen in einem heute veröffentlichten Bericht. Das derzeit siebenköpfige erweiterte Direktorium werde komplett dominiert von Mitgliedern mit wenig oder gar keiner Berufserfahrung ausserhalb der SNB: «Es gibt kein Mitglied mit Fachwissen, das in der Privatwirtschaft erworben wurde, kein Mitglied mit Erfahrung aus dem Geschäftsbankenbereich, kein Mitglied mit Erfahrung aus einer anderen Zentralbank, kein Mitglied mit Erfahrung aus dem Finanzministerium und kein Mitglied mit einem Hintergrund in Finanzrecht oder Regulierung.»

Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass «die SNB Erfahrungen, die ausserhalb der SNB gesammelt wurden, nicht schätzt». Die SNB sei in dieser Hinsicht einzigartig. «Uns ist keine andere Zentralbank bekannt, deren oberste Führungsebene so stark von Insidern geprägt ist», sagt Yvan Lengwiler, Wirtschaftsprofessor an der Universität Basel.

Er hat den Bericht zusammen mit Charles Wyplosz, Professor am Graduate Institute in Genf, und Stefan Gerlach, ehemaliger Vizepräsident der irischen Notenbank und heute Chefökonom der Bank EFG, verfasst. Die drei betreiben das Projekt «SNB Observatory», mit dem Ziel, die Politik der Schweizerischen Nationalbank mit kritischen Diskussionsbeiträgen zu hinterfragen.

Der Bericht heizt die laufenden Diskussionen um die Nationalbank zusätzlich an. In Kürze wird ein Bericht des Bundesrats erwartet, der aufzeigen soll, was die Nationalbank für den Klimaschutz tun sollte. Weil mit den Devisenanlagen seit Jahresbeginn schätzungsweise 145 Milliarden Franken Verlust eingefahren wurden, kann die SNB für dieses Jahr höchstwahrscheinlich keine Gewinne an Bund und Kantone ausschütten. Ein Vorstoss im Nationalrat fordert den Bundesrat deshalb auf, die Modalitäten der Gewinnausschüttungen mit der SNB neu zu verhandeln.

Der Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf

Die Kritik der Ökonomen kommt nicht aus heiterem Himmel. Sie bezieht sich auf die Antwort des Bundesrats auf eine Interpellation von Céline Widmer, SP-Nationalrätin aus Zürich. Die Debatte im Nationalrat war am letzten Tag der Herbstsession traktandiert, wurde jedoch aus Zeitmangel verschoben. Die Interpellation verlangte Antworten auf Fragen nach der zeitgemässen Führung der SNB: Braucht es ein grösseres Gremium als das heute dreiköpfige Direktorium? Wäre es besser, das Präsidium durch das Parlament statt durch den Bundesrat wählen zu lassen? Wie könnte die Transparenz über die Entscheide der SNB verbessert werden?

Bei all diesen Fragen sieht der Bundesrat keinen Handlungsbedarf. «Er hat eine Chance verpasst», sagt Lengwiler, denn die Fragen seien berechtigt. Das SNB Observatory verglich bereits 2021 die Governance der Nationalbank mit jener anderer Zentralbanken und stellte «erhebliche Mängel» fest.

«Sie macht ihre Arbeit gut, aber Erfolg ist kein Ersatz für Transparenz, Rechenschaft und eine breitere Basis des Direktoriums.» Yvan Lengwiler, Wirtschaftsprofessor an der Universität Basel

Deshalb legen die Ökonomen nun nach. Die Nationalbank gehöre zwar zu den unabhängigsten Zentralbanken, sie lasse sich also bei ihrer Geldpolitik nicht von der Politik vereinnahmen. Aber sie verbinde «aussergewöhnliche Unabhängigkeit mit geringer Transparenz». In einem Vergleich von zwanzig Zentralbanken gehört sie diesbezüglich zu den Schlusslichtern.

Transparenz und Rechenschaftspflicht seien besonders wichtig im Fall von Institutionen wie der SNB, die viel Einfluss und Macht über das Leben der Bürger haben. Die Ökonomen schlagen deshalb unter anderem vor, der Bankrat, das Aufsichtsgremium der SNB, solle die Öffentlichkeit über seine Sitzungstermine und die Tagesordnung informieren wie auch über das Auswahlverfahren und die Kriterien für die Mitglieder des Direktoriums. Alle Führungspositionen sollten extern ausgeschrieben werden, um die besten Bewerber anzuziehen.

Zudem empfehlen sie, dass das Parlament oder die SNB selbst regelmässige externe Überprüfungen der Politik und der Führung der SNB in Auftrag geben sollten, wie das bei anderen Zentralbanken üblich sei. Auch die Information zur Entscheidungsfindung in der Geldpolitik könnte ausgebaut werden.

Auf die Forderung nach einer Vergrösserung des Führungsgremiums hat die Nationalbank von sich aus reagiert. Sie hat das erweiterte Direktorium vor kurzem von sechs auf neun Mitglieder ausgebaut. Zwei Positionen sind noch vakant. Das sei «eine willkommene Stärkung der Managementkapazität», anerkennt das Observatory. Allerdings sei damit der «Mangel an Vielfalt» nicht behoben, weil die neu ernannten Mitglieder ebenfalls SNB-Insider seien.

Dass sie mit ihrem Bericht einen Vorstoss der SP untermauern, ist Lengwiler eher unangenehm. «Wir sind nicht politisch motiviert. Es wäre uns lieber gewesen, wenn die Interpellation von der FDP gekommen wäre.» Die Kritik will er keinesfalls als Angriff auf die Nationalbank verstanden wissen. «Wir sind Fans der SNB», sagt er. «Sie macht ihre Arbeit gut, aber Erfolg ist kein Ersatz für Transparenz, Rechenschaft und eine breitere Basis des Direktoriums.»



Armin Müller ist Autor der Redaktion Tamedia. Von 2018 bis Januar 2022 war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia. Davor war er unter anderem für «SonntagsZeitung», «Handelszeitung» und «CASH» tätig. Mehr Infos @Armin_Muller

Fehler gefunden?Jetzt melden.