Trump-Kandidatin in Arizona – Die siegessichere Kari Lake muss zittern Früher war sie ein TV-Star, heute bezeichnet sie die Medien als «Monster». Jetzt liegt die Trumpistin im Rennen um den Gouverneurssitz zurück. Sarah Buser aus Washington

Kari Lake inszeniert sich gerne vor dem Publikum. Sie ist eine geübte Rednerin und TV-Persönlichkeit. Foto: Ross D. Franklin (AP)

«Ich habe einen langen Weg zurückgelegt, von den Maisfeldern in Iowa bis in die Wüste von Arizona. Es ist ein Privileg, in Arizona zu leben. Es wird mir eine Ehre sein, diesen Staat zu führen.»