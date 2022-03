«Kill Erdogan»-Prozess – Tag 3 – Die Show geht in die letzte Runde Im politisch aufgeladenen Prozess wurden am Mittwoch die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafen, die Verteidigung Freisprüche. Quentin Schlapbach

Wie beim Prozessauftakt Mitte Januar (im Bild) war auch am dritten Tag ein Polizeiaufgebot vor Ort. Foto: Raphael Moser

Ein Demoplakat dient einem simplen Zweck. Es soll Aufmerksamkeit generieren und eine politische Botschaft senden. So gesehen, war das «Kill Erdogan with his own weapons!»-Transparent, welches linksautonome Kreise 2017 anlässlich einer Demo in Bern zur Schau stellten, sprichwörtlich ein Volltreffer.