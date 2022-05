Harzige Versteigerung – Die Shoppyland-Figuren stehen neu in privaten Haushalten Letzte Woche kamen die Figuren des Berner Künstlers Peter von Wattenwyl unter den Hammer. Die Sammlung wird auseinandergerissen. Rahel Guggisberg

Alle Figuren, die früher im Shoppyland waren, sind neu in privaten Haushalten zu finden. Foto: Raphael Moser

Marius Heer, der Galerist und Inhaber der Berner Kunsthandlung Dobiaschofsky, hatte bei der jüngsten Auktion eine grosse Nachfrage erwartet. Zum Verkauf standen Figuren des Berner Künstlers Peter von Wattenwyl (1942–2014). «Es sind selten solch grossformatige Skulpturen auf dem Markt zu finden», sagte er. Er erwartete zahlreiche Interessenten, weil viele Kunden sich noch an die Skulpturen an ihrem Originalstandort im Einkaufszentrum Shoppyland in Schönbühl erinnern konnten. Der Galerist hoffte, dass alle Figuren zusammenbleiben würden.