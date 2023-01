6:4 gegen die Tessiner – Die SCL Tigers überrumpeln Lugano Wichtiger Sieg im von vielen Fehlern geprägten Strichkampf: Die Langnauer überholen den Gegner und sind wieder Zehnte. Kristian Kapp

Langnauer Blitzstart: Assistgeber Harri Pesonen, Torschütze Marc Michaelis feiern mit Oskars Lapinskis den frühen Treffer zum 2:0. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Wenn der HC Lugano als Zehnter mit einem Punkt Vorsprung zu den elftklassierten SCL Tigers reist, dann ist mehr direkter Strichkampf gar nicht möglich. Die Memo kam bei den Tessinern indes nicht wirklich an, denn so unkonzentriert und fahrig, wie sie das Spiel begannen, entsprach einer sehr bizarren Umsetzung so eines Strichkampfes.

Der Start war zwar beidseits sehr nervös. Als nach nur 30 Sekunden schon beide Teams bereits je einen vielversprechenden Konter mit einem Fehlpass ruiniert hatten, war das auch eine Warnung an die über 5000 Zuschauer, dass sie hier womöglich Zeugen eines Zitterspiels werden würden.

Die SCL Tigers melden keine Verletzte und nur einen nicht einsetzbaren Spieler: Es ist der gesperrte Verteidiger. Markus Granlund

Bei Lugano fehlen zwei wichtige Spieler verletzt: Nebst Nummer-1-Goalie Mikko Koskinen auch Topskorer Granlund. Oskars Lapinskis

Am meisten Skorerpunkte sammelt zwar Vili Saarijärvi (3 Assists), doch über die beste Bilanz weist gemäss offizieller Statistik SCL-Stürmer Lapinskis mit einer Plus-3 auf.

Doch dann lagen die Tigers nach achteinhalb Minuten 3:0 vorne, Jules Sturny, Marc Michaelis und Nolan Diem schossen die Treffer im Minutentakt, jedes Mal sah Lugano in der Defensive ganz schlecht aus. Dass Coach Luca Gianinazzi nach dem zweiten Treffer zum Time-out griff, nützte auch nichts.

Die SCL Tigers, am letzten Dienstag mit einem schlimmen 0:9 in Rapperswil-Jona ins neue Jahr gestartet, gingen mit einer komfortablen Führung in die erste Pause – die Reaktion auf die Pleite bei den Lakers war dank viel Effizienz im Abschluss gelungen.

Danach wurde es dennoch wild

Aber eben: Strichkampf, das ist häufig auch ein Spiel der Nerven und Fehler. Bei Spielhälfte war Lugano auf 2:4 herangekommen, teilweise auch dank Langnauer Mithilfe: Daniel Carrs Shorthander und seine Entstehung dürfte auch Tigers-Headcoach Thierry Paterlini geärgert haben. Denn nun sah er, wie seine Mannschaft gegen nun deutlich engagiertere Luganesi unter Dauerdruck geriet, sich auch mit Eigenfehlern in Bedrängnis brachte und das 4:3 nur eine Frage der Zeit schien.

Kampf um den Puck: Langnaus Calvin Thürkauf wird von Langnaus Sebastian Schilt bedrängt. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Wie gut tut da ein eigener Treffer aus dem Nichts: Flavio Schmutz traf 54 Sekunden vor Ende des Mitteldrittels zum 5:2, ein wiederum schlechtes Defensivverhalten eines Luganesi (Calle Andersson) machte aus einem harmlosen Langnauer Entlastungsangriff eine Topchance und am Ende ein Tor.

Telegramm: Infos einblenden SCL Tigers – Lugano 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) 5421 Zuschauer. Tore: 7. (6:50) Sturny (Berger, Saarijärvi) 1:0. 8. (7:11) Michaelis (Pesonen, Erni) 2:0. 9. (8:27) Diem (Lepistö, Schmutz) 3:0. 15. Fazzini (Josephs, Thürkauf) 3:1. 24. (23:34) Michaelis (Pesonen, Saarijärvi) 4:1. 26. Carr (Herburger/Ausschluss Fazzini!) 4:2. 40. Schmutz (39:06) Schmutz (Saarela, Weibel) 5:2. 43. Alatalo (Bennett, Morini) 5:3. 51. (50:14) Connolly (Andersson, Wolf/Ausschlüsse Sturny; Josephs) 5:4. 51. (50:30) Schmutz (Saarijärvi/Ausschlüsse Sturny; Josephs) 6:4. Strafen: 3mal 2 Minuten SCL. 4mal 2 Minuten Lugano. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Weibel, Eakin, Saarela; Rohrbach, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Sturny; Diem. Bemerkungen: SCL ohne Cadonau (gesperrt). Lugano ohne Koskinen, Granlund, Walker (verletzt). – 8. (7:11) Time-out Lugano. – 36. Pfostenschuss Carr. – Lugano von 57:10 bis 57:28 und von 58:50 bis x ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

Ganz im Trockenen waren die drei Punkte für die SCL Tigers aber immer noch nicht. Lugano war mittlerweile auch kämpferisch im Strichkampf angekommen, der Unterhaltungswert zudem ähnlich hoch wie die Anzahl kleiner und grober Fehler. Was blieb, war indes die Langnauer Effizienz: Kaum hatte sich Lugano auf 4:5 herangekämpft, traf erneut Schmutz nur 16 Sekunden später zum 6:4.

Das war zehn Minuten vor Schluss die Entscheidung, die Langnauer hatten nun die drei so wichtigen Punkte gegen einen Direktkonkurrenten auf sicher. Die SCL Tigers rücken damit von Rang 11 auf 10 vor – es ist der letzte für das Pre-Playoff berechtigte Tabellenplatz.

