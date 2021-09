National League – Die SCL Tigers stoppen Biels Siegesserie Nach 8 Erfolgen zum Auftakt unterliegt der Leader dem Aussenseiter 1:4. Nicht zuletzt, weil Robert Mayer im Tigers-Tor einen starken Einstand gibt. Marco Oppliger

Glückwünsche von Topskorer: Biels Damien Brunner gratuliert Robert Mayer zum Sieg. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Von der Derby-Lust in den Derby-Frust – der EHC Biel erlebte innert 24 Stunden ein Wechselbad der Gefühle. Noch am Freitagabend und nach dem 4:3-Sieg nach Verlängerung über den SCB hatte im Bieler Lager Euphorie geherrscht.

Aber die SCL Tigers zeigten sich weder davon noch ob des starken Bieler Saisonstarts mit acht Siegen in Folge beeindruckt. Sie traten im Seeland nicht nur äusserst entschlossen an, sie zeigten auch eine selten gesehene Kaltblütigkeit: 26 Schüsse benötigten sie nur, um den Leader 4:1 zu bezwingen.

Einer der Baumeister des Langnauer Erfolgs: Robert Mayer. Am 7. April stand der Goalie letztmals im Einsatz, damals für Davos im Pre-Playoff gegen den SCB. Mayer gab in dieser Serie keine glückliche Figur ab, nach dem Out fiel er bei Coach Christian Wohlwend in Ungnade. Die Bündner holten Gilles Senn zurück, Mayer durfte nur noch mittrainieren. Das ist keine günstige Konstellation für eine Zusammenarbeit, umso mehr, wenn der Torhüter noch bis 2024 an den Verein gebunden ist.

Die SCL Tigers wiederum hatten gleich zwei Probleme: Stammkeeper Ivars Punnenovs verletzte sich nach einem Zusammenstoss mit Berns Cory Conacher. Und weil der Lette ohnehin anfällig für Blessuren ist, wäre Langnau auf einen starken Vertreter angewiesen. Doch Gianluca Zaetta gelang es wie bereits letzte Saison nicht, den Letten adäquat zu ersetzen, zu allem Übel verletzte er sich vor einer Woche gegen die ZSC Lions auch noch an den Adduktoren.

Tigers beheben eine Baustelle, Biel wird etwas böser

Nach tagelangem Hin und Her wurden sich die Emmentaler schliesslich mit dem HCD einig. Bis Ende Januar spielt Mayer nun für die SCL Tigers, Davos erhält eine Leihgebühr, zahlt aber weiterhin einen substanziellen Teil seines Salärs. Womit allen geholfen ist: Mayer kann spielen, Davos erhält zumindest ein bisschen Geld für einen Goalie, den es nicht mehr will, und Langnau hat nun seine grösste Baustelle behoben.

Der Bieler Höhenflug derweil ist vorerst gebremst. Nie seit der Rückkehr in die höchste Liga 2008 sind die Bieler so erfolgreich in eine Saison gestartet. Und das, obwohl mit Gaëtan Haas und Luca Cunti die besten Center ebenso verletzt fehlen wie Fabio Hofer, der zweitbeste Torschütze der Equipe.

Doch durch die Rückkehr des im letzten Jahr an Krebs erkrankten Trainers Antti Törmänen scheint die Equipe noch stärker zusammen gerückt zu sein. Hinzu kommen interessante Transfers: Weil Biel letzte Saison gerade im physischen Bereich Defizite hatte, wurden mit dem schwedischen Verteidiger Viktor Lööv und dem finnischen Stümer Jere Sallinen zwei Schwergewichte engagiert. Und sie haben bereits einen ansprechenden Eindruck hinterlassen.

