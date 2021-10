Zweite Niederlage in Serie – Die SCL Tigers sind chancenlos in Ambri Die Langnauer sind bei den Tessinern deutlicher unterlegen, als es das 1:3-Schlussresultat vermuten liesse. Von einem Punktgewinn sind sie weit enfernt. Kristian Kapp

Der Anfang der Wende Ambris: Johnny Kneubühlers 1:1 wird gefeiert, die Langnauer Ivars Punnenovs, Kay Schweri und Sebastian Schilt (von links) sind geschlagen. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Zehn Minuten vor Schluss scheiterte Aleksi Saarela plötzlich solo an Ambris Goalie Benjamin Conz, Harri Pesonen hatte ihn bei einem Konter in Unterzahl lanciert gehabt. Da war sie also endlich, die gute Langnauer Ausgleichschance. Sie hatte erduldet werden müssen, denn schon lange Zeit war praktisch nur Ambri in der Offensive präsent. Momente vor diesem Konter hatte Michael Fora bei einem Pfostenschuss das 3:1 verpasst. Alles in allem konnten die Langnauer froh sein, so spät noch immer auf einen Punktgewinn hoffen zu dürfen.

Es blieb bei der Hoffnung, zu einem Langnauer Schlussspurt kam es nie, Ambri drückte, suchte und fand das späte 3:1, als Daniele Grassi energisch im Slot abschloss. Die Szene fasste das ganze Spiel gut zusammen, Ambri war vor den Toren präsenter, bemühter, kämpferisch besser und verdiente sich den Sieg. Nach vier Siegen in fünf Spielen ging Langnaus Höhenflug mit der zweiten Niederlage in Serie zu Ende. Dies trotz optimalen ersten 20 Minuten. Oder besser: fast optimalen ersten 20 Minuten.

Die 3 Infos einblenden Ivars PunnenovsErstmals seit exakt zwei Wochen kam der SCL-Goalie als Starter zum Einsatz, seither hatte immer Robert Mayer die Partie begonnen. Der Lette machte seine Sache ordentlich, hielt 38 von 41 Schüssen. Alexandre Grenier

Seine beeindruckende Skorerserie geht in Ambri zu Ende. Langnaus kanadischer Stürmer hatte zuvor in acht Spielen hintereinander stets gepunktet, insgesamt elf Mal (4 Tore, 7 Assists). Dario Bürgler

Der aus Lugano gekommene Routinier belohnt sich im Mitteldrittel für eine gute Leistung. Der 33-jährige Stürmer lässt sich je ein Tor und einen Assistpunkt notieren, zuvor war er 6 Spiele ohne Punkt geblieben.

Denn es war die 20. Minute, also die letzte des Startdrittels, die die Wende einleitete. Noele Trisconi kam im Slot zu Schuss und Nachschuss, es waren richtig gute Ambri-Chancen und damit Premieren in diesem Spiel. Zuvor hatten die Langnauer es geschafft, die Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten. Und sei nutzten eine ihrer wenigen gefährlichen Gegenstösse zur Führung. Verteidiger Sebastian Schilt hatte sich am Konter beteiligt, das war entscheidend, Harri Pesonen nützte das plötzlich entstandene Chaos vor dem Ambri-Tor zu seinem 12. Saisontreffer.

Plötzlich spielte nur noch Ambri

Aber eben: Trisconis verpasster Ausgleichstreffer war mehr als nur eine Warnung für die SCL Tigers. Nach nur sechs Minuten im Mitteldrittel lagen sie im Rückstand, liessen sich zwei Mal auskontern, vor allem beim 1:1 auf ärgerliche Weise. Erneut war Schilt beteiligt, er donnerte auf der blauen Linie den Puck per Direktabnahme mitten in den vor ihm stehenden Johnny Kneubühler, der am Ende eines schön zu Ende gespielten Gegenangriffs auch vollendete.

Kein Abend für Langnaus Topskorer: Jesper Olofsson kommt an diesem Abend nicht zur Geltung. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

So richtig leiden mussten die Tigers erst nach dem Rückstand, sie waren mit dem 1:2 nach 40 Minuten gut bedient. Das Spiel hatte sich zu einem typischen Spiel der Tessiner entwickelt. Sie gehören nebst Fribourg und den ZSC Lions zu den gemäss Analytics drei am besten verteidigenden Teams der Liga, lassen am wenigsten Chancen zu. Sie sind aber auch jene Mannschaft, die verhältnismässig wenig aus ihren eigenen Torchancen macht. Auch darum stand es nach zwei Dritteln nur 2:1, am Ende hatte es für einmal keine Folgen.

Telegramm: Infos einblenden Ambri-Piotta – SCL Tigers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) 5378 Zuschauer. Tore: 9. Pesonen (Sturny, Schilt) 0:1. 22. Kneubühler (Bürgler, Hietanen) 1:1. 26. Bürgler (Isacco Dotti) 2:1. 58. Grassi (Pestoni, Isacco Dotti) 3:1. Strafen: 3mal 2 Minuten Ambri, 5mal 2 Minuten SCL Tigers. Bemerkungen: Ambri ohne Dal Pian, McMillan, SCL Tigers ohne Weibel, Zryd (verletzt), Guggenheim, Huguenin (krank). – 49. Pfostenschuss Fora (Ambri). – Die SCL Tigers von 58:10 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

