Drei Luganesi können nur noch zuschauen: Marc Michaelis erzielt das 2:0 für die SCL Tigers. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Das Oktoberfest in der Ilfishalle findet eigentlich erst am 4. und 5. November statt. Falls es an jenen Abenden ähnlich fröhlich zugehen wird wie an diesem Samstagabend gegen Lugano, können sich die Organisatoren auf legendäre Stunden gefasst machen. Denn schon gegen Ende des zweiten Drittels erinnerte die Arena an eine einzige Festhütte. Dafür verantwortlich waren die Tore drei bis fünf zwischen der 29. und 37. Minute durch Flavio Schmutz, Marc Michaelis und Harri Pesonen. Letztere beide hatten bereits im ersten Drittel für die Emmentaler getroffen. 5:0 stand es nun zugunsten der Einheimischen – und Lugano hätte sich über noch mehr Gegentore nicht beklagen können.



Ausschlaggebend für den klaren Sieg war vor allem die Tatsache, dass die Torchancen genutzt worden. Noch nie hatte Langnau in dieser Saison mehr als drei Tore erzielt, dies war dem Team von Thierry Paterlini genau dreimal gelungen. Und Luca Boltshauser, der Marathon-Mann unter den Torhütern der National League, verpasste den ersten Shutout im Dress der Tigers nur um fünf Minuten.



Die Partie kann anhand einer Szene zusammengefasst werden. Luganos Goalie Niklas Schlegel fuhr in der 35. Minute entnervt aus dem Tor und liess sich durch Thibault Fatton ersetzen. Er hatte soeben das 0:4 durch Michaelis einkassieren müssen, und er war chancenlos gewesen. Überhaupt war der Goalie noch der Beste einer Südtessiner Mannschaft gewesen, die in der Verfassung vom Samstag nur eines ist: ein Abstiegskandidat.



Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - HC Lugano 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)



4702 Zuschauer. - Tore: 5. Pesonen (Saarijärvi/Ausschlüsse Gerber, Herburger) 1:0. 18. Michaelis (Pesonen) 2:0. 29. Schmutz (Huguenin, Lepistö) 3:0. 35. Michaelis (Saarela/Ausschluss Ugazzi) 4:0. 37. Pesonen (Saarela, Saarijärvi/Ausschluss Granlund) 5:0.) 43. Saarela (Michaelis, Saarijärvi/Ausschluss Werder) 6:0. 56. Morini (Fazzini) 6:1. - Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 6-mal 2 plus 5 (Werder) Minuten plus Spieldauer (Werder) gegen Lugano.



SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Huguenin, Schilt; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Sturny, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Weibel.

Die Langnauer haben damit vor der schwierigen nächsten Woche ordentlich Selbstvertrauen getankt: In den nächsten drei Spielen heissen die Gegner SC Bern, ZSC Lions (beide auswärts) und EV Zug. Mit einer solchen Leistung wie gegen Lugano ist für die Emmentaler aber auch gegen solche Teams eine Überraschung durchaus im Rahmen des Möglichen.

