Erster Sieg nach 6 Niederlagen – Die SCL Tigers können doch noch gewinnen Langnau bezwingt Gottéron 2:1 nach Verlängerung. Die Emmentaler verdienen sich den Zusatzpunkt mit viel Körpereinsatz.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Die SCL Tigers können erst zum zweiten Mal in dieser Saison einen Sieg bejubeln. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Im Emmental kehrt Ruhe ein – zumindest einmal für die nächsten Tage. Nach Tagen des Haderns dürfen die SCL Tigers aufatmen. Zum ersten Mal seit dem überraschenden Auftakt-Sieg über die ZSC Lions können die Emmentaler am Samstagabend wieder einmal jubeln. Wobei hinter dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung über Gottéron ein hartes Stück Arbeit steht.

24 Schüsse blocken die Tigers, manch Spieler dürfte jedenfalls nun ein paar blaue Flecken mehr haben. Aber der Aufwand wird für einmal belohnt – mit dem ersten Sieg nach sechs Niederlagen in Folge.

Und dann klappt es gar im Powerplay

Fast 49 Minuten lang dürfen die SCL Tigers in Freiburg gar auf den ersten «Dreier» in dieser Saison hoffen. 1:0 führen sie seit der 36. Minute; dem Treffer von Aleksi Saarela war ein filigranes Zuspiel Vili Saarijärvis vorausgegangen. Nach einem zähen Start – Gottéron erzeugt viel Druck auf das Gehäuse von Luca Boltshauser – finden die Emmentaler nach und nach besser ins Spiel. Und an Opferbereitschaft mangelt es zweifellos nicht: Allein im ersten Drittel blocken sie 14 Schüsse.

Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn die hochkarätige Gottéron-Offensive agiert zunehmend frustrierter und überhasteter. Es ist bezeichnend, sorgt mit Raphael Diaz ein Verteidiger für den Ausgleich, er erwischt Luca Boltshauser mit einem «Buebetrickli».

Die SCL Tigers aber lassen sich dieses Mal nicht in die Knie zwingen. Und sie sorgen dann in der Verlängerung gar für einen Premiere. Im 23. Powerplay in dieser Saison gelingt Saarijärvi tatsächlich das erste Tor. Wobei diesem keine klassische Überzahl-Aktion vorausgeht, der Finne erwischt Gottéron-Keeper Connor Hughes nach einer Einzelaktion mit einem Hocheckschuss. Die SCL Tigers bleiben zwar auf dem letzten Platz, aber sie liegen nun nur noch einen Zähler hinter Aufsteiger Kloten.



Das Telegramm Infos einblenden Gottéron – SCL Tigers 1:2 n.V. (0:0, 0:1, 1:0) 9009 Zuschauer (ausverkauft) Tore: 36. Saarela (Saarijärvi, Erni) 0:1. 49. Diaz (Gunderson) 1:1. 62. Saarijärvi (Ausschluss Desharnais) 1:2. Strafen: Gottéron 4-mal 2 Minuten. SCL Tigers 4-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Schilt; Erni; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Salzgeber, Diem, Lapinskis; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Sturny. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Guggenheim, Grenier (verletzt), Huguenin (rekonvaleszent), Charlin und Petrini (krank). 56:53 Time-Out SCL Tigers.



