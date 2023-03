1:2-Niederlage gegen Ajoie – Die SCL Tigers geben ihren Vorteil aus der Hand Die Emmentaler unterliegen den Jurassiern zum zweiten Mal in Folge. Damit ist die Playout-Serie ausgeglichen – es droht ein Nervenspiel. Marco Oppliger

Das Playout ist lanciert. Ajoulots und Langnauer fühlen sich zum Schluss der vierten Partie schon mal ein bisschen auf den Zahn. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Für die SCL Tigers heisst es: Zurück auf Feld 1. Den Vorteil, welchen sie sich in Form von zwei Siegen zum Auftakt ins Playout erarbeitet haben, er ist dahin. Ajoie gelingt mit dem 2:1-Heimsieg der Ausgleich in der Serie.

Unterstützt vom frenetischen Anhang bringen die Jurassier den Mini-Vorsprung in den Schlussminuten über die Runden. Bezeichnend, wie ein Ajoulot Vili Saarijärvis Schuss wenige Sekunden vor Schluss mit beherztem Einsatz blockt. Wer nach Gründen für das Aufbäumen der Jurassier sucht, wird rasch beim dritten Duell vom vergangenen Samstag landen.

Die 3 Infos einblenden Kevin Bozon Der 27-Jährige trägt bei Ajoie den Topskorer-Helm. Das dürfte ältere Zuschauer sentimental stimmen. Sein Vater Philippe war in den 2000er-Jahren einer der besten Stürmer der NLA. Joel Salzgeber Vom dritten geht es für den Walliser in Langnaus Diensten in den ersten Block. Er darf in Pruntrut an der Seite von Harri Pesonen und Axel Holmström ran. Anthony Huguenin Der Verteidiger wurde ebenso wie Stürmer Patrick Petrini von Langnau nach La Chaux-de-Fonds abgeschoben. Nun sind die beiden mit dem HCC überraschend Meister in der Swiss League geworden.

Mit Hazen kommt die Wende

Zwei Spiele lang konnte Ajoie gegen die SCL Tigers nicht wirklich viel bewirken. Zu diszipliniert verteidigten die Emmentaler, zu effizient zeigten sie sich im Abschluss. Die Ajoulots brachten dadurch in Spiel 1 und 2 offensiv nichts zustande. Doch dann kam beschriebene dritte Partie in Langnau, ausgerechnet der zuvor so starke Luca Boltshauser kassierte einen Treffer der Marke «haltbar», ehe er nach einem Zusammenprall ausfiel.

Boltshauser steht zwar in Pruntrut wieder im Langnauer Tor. Doch dieser 3:1-Sieg vom Samstag, er hat etwas ausgelöst beim HC Ajoie. Die Gastgeber setzen Langnau von Beginn weg unter Druck und gehen nach fünf Minuten durch Kevin Bozon in Führung, wobei diesem Tor ein Scheibenverlust Cody Eakins hervorgeht. Die Emmentaler können ihrerseits keinerlei Gefahr erzeugen – und doch steht es zur ersten Pause 1:1. Weil Harri Pesonen 1,6 Sekunden vor der Sirene Ajoie-Goalie Tim Wolf zwischen den Beinen erwischt.

Doch lange währen die Glücksgefühle für das Ensemble von Thierry Paterlini nicht. Weil Nolan Diem gleich zu Beginn des zweiten Drittels auf die Strafbank muss, und Ajoie dies ausnutzen kann. Jonathan Hazen verwertet einen Abpraller von Boltshauser – ausgerechnet Hazen, der 14 Spiele lang nicht mehr getroffen hatte, ehe er am Samstag reüssierte. Derweil Ajoies Leistungsträger also in diesem Playout langsam Betriebstemperatur erreichen, harzt es plötzlich bei Langnaus Scharfschützen. Aleksi Saarela, der in der Qualifikation 24 Mal getroffen hatte, spediert die Scheibe zur Spielhälfte aus bester Position an den Pfosten.

Wer verliert, bekommt es mit La Chaux-de-Fonds zu tun

Es ist gewiss nicht so, dass die Tigers abfallen. Aber im Gegensatz zu den ersten beiden Partien können sie aus ihren Gelegenheiten kein Kapital schlagen. Bestes Beispiel dafür ist das Powerplay, das sich ihnen zum Start ins dritte Drittel bietet, und in dem sie kaum zum Abschluss kommen. In der Folge gelingt es ihnen zwar, Ajoie einzuschnüren, doch wirklich gefährlich wird es vor Goalie Wolf nicht mehr.

Damit ist dieses Playout nun so richtig lanciert. Wenn sich die beiden Teams am Donnerstag in der Ilfishalle wieder gegenüberstehen, dürften nicht zuletzt die besseren Nerven entscheidend sein. Apropos Nerven: Die beiden Teams wissen nun bereits, wen sie in der Ligaqualifikation erwarten würde: La Chaux-de-Fonds. Die Neuenburger haben Olten auch im vierten Spiel bezwungen und sind damit Meister in der Swiss League.



Das Telegramm Infos einblenden Ajoie - SCL Tigers 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) 4531 Zuschauer Tore: 5. Bozon 1:0. 20. (19:58) Pesonen 1:1. 23. Hazen (Devos, Brennan/Ausschluss Diem) 2:1. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Ajoie. 3-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Erni, Guggenheim; Cadonau; Salzgeber, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Berger, Schmutz, Rossi; Aeschlimann, Diem, Douay; ­Neuenschwander. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Lapinskis (krank), Michaelis (verletzt), Aeschbach, Stettler, Weibel, Zryd, Rautio, Egle (überzählig), Huguenin und Petrini (Swiss League). 9. Pfostenschuss Hazen. 29. Pfostenschuss Saarela. SCL Tigers ab 58:42 ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern.

