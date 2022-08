Wie wärmen sich Schwinger auf?

So sieht der Tagesablauf an einem Eidgenössischen aus: 1992 in Olten ging es für die Berner um 5 Uhr mit einem halbstündigen Einlaufen los, Tagwache war deshalb um 4 Uhr. Das dürfte heute für die Athleten ähnlich gewesen sein.

Interessant war übrigens Rüfenachts Vorbereitung auf das Eidgenössische in Olten: Er wohnte in Kirchberg und übernachtete deshalb zuhause. «Das war die schnellste Fahrt auf der Autobahn», erzählt Rüfenacht lachend. Der Tacho seines Opel Kadetts zeigte gegen 240 km/h an, «ich war einfach giggerig auf dieses Fest.»