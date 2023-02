Königstreffen in Langnau – Die Schwinger begeben sich aufs Glatteis Auch ausserhalb des Sägemehlrings machen die Schwinger eine gute Figur. Sie sind schnell und treffsicher. Jacqueline Graber

Die Teams «Lätz» (grünes Tenü) und «Kurz» liefern sich ein spannendes Duell. Fotos: Enrique Muñoz García

«Ich bin mental vorbereitet», sagt Matthias Sempach und lächelt. Der Schwingerkönig von 2013 in Burgdorf wagt sich aufs Glatteis, er gibt sein Debüt als Goalie. Während er noch mit den Beinschonern beschäftigt ist, sind seine «Amtskollegen» Joel Wicki (2022) und Matthias Glarner (2016) spielbereit. Gelassen und in voller Hockeymontur sitzen sie auf der Bank in einer Tigers-Garderobe. «Ich werde als Allrounder eingesetzt», witzelt Glarner, der vor zehn Jahren zum letzten Mal Schlittschuhe angezogen hat.