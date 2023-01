Preisentwicklung 2022 – Teuerung in der Schweiz sinkt weiter, Jahreswert bei 2,8 Prozent Im Dezember ging die Teuerung stärker zurück als von Ökonomen erwartet. Fürs neue Jahr gehen die Schätzungen teils weit auseinander.

Die Inflation in der Schweiz hat sich im Dezember leicht abgeschwächt. In den vorangegangenen zwei Monaten hatte die Teuerungsrate jeweils stagniert. Die Konsumentenpreise waren im Dezember im Vergleich zum Vorjahr noch 2,8 Prozent höher, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Im August hatte die Inflation den zumindest vorläufigen Höhepunkt bei 3,5 Prozent erreicht – und hatte damit auf dem höchsten Stand seit fast dreissig Jahren gelegen.

Deutlich teurer sind weiterhin vor allem Importgüter, die im Berichtsmonat 5,8 Prozent mehr kosteten als vor Jahresfrist (nach +6,3% im November). Bei den Inlandgütern betrug die Jahresteuerung 1,9 Prozent (VM 1,8%).

Die Inflationsrate im Berichtsmonat lag mit 2,8 Prozent leicht unter den Prognosen der Ökonomen. Diese hatten eine Teuerungsrate zwischen 2,9 und 3,1 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vormonat November sanken die Konsumentenpreise um 0,2 Prozent, der entsprechende Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) ging auf 104,4 Punkte zurück.

Nach dem Jahreswechsel berechnet das Statistikamt jeweils auch die Daten zur durchschnittlichen Jahresteuerung. Dabei nahm der Durchschnittswert der zwölf Monatsindizes im vergangenen Jahr gegenüber 2021 um 2,8 Prozent zu. Im Jahr 2021 hatte die durchschnittliche Teuerung bei +0,6 Prozent gelegen, in den beiden Vorjahren bei -0,7 Prozent und +0,4 Prozent.

Prognosen der Nationalbank

Für die durchschnittliche Jahresteuerung 2023 erwartet die Schweizerische Nationalbank (SNB) 2,4 Prozent, für 2024 1,8 Prozent. Für 2025 rechnet die SNB dann mit Werten von um die 2 Prozent. Bekanntlich peilt die SNB eine Inflation von höchstens 2 Prozent an.

Laut den Ökonomen der Credit Suisse dürfte die Inflation in der Schweiz bereits in diesem Jahr wieder zu Niveaus zurückkehren, die mit Preisstabilität vereinbar sind. Zudem dürfte das Zinsniveau hierzulande auch längerfristig weiterhin tiefer sein als im Ausland. Für dieses Jahr rechnen sie mit einer Teuerung von 1,5 Prozent.

Zum Rückgang der Inflation dürfte auch eine Abschwächung der hohen Teuerungsraten im Ausland beitragen – schliesslich sei rund die Hälfte der Schweizer Inflation importiert, sagte Claude Maurer, Chefökonom der CS Schweiz, Mitte Dezember 2022. So normalisierten sich die weltweiten Lieferketten bereits Ende letztes Jahr wieder und auch auf den Erdölmärkten hätten die Preise wieder korrigiert.

Experten gehen für 2023 von einer Abschwächung der Teuerung aus. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Aber auch das «beherzte Eingreifen» der SNB gegen die Inflation habe zu der günstigen Lage beigetragen, lobte Maurer. Dank dem liberalisiertem Arbeitsmarkt in der Schweiz erwartet er in diesem Jahr auch keine grösseren «Zweitrundeneffekte» über weitere Lohnerhöhungen.

Das Wirtschaftswachstum dürfte sich 2023 derweil auch nach Ansicht der CS-Ökonomen verlangsamen, das Risiko einer Rezession bleibe aber weiterhin gering. 2023 dürfte das Schweizer Bruttoinlandprodukt 2023 noch 1,0 Prozent betragen nach 2,0 Prozent im letzten Jahr – getragen vor allem von einem robusten Konsum.

Inflation weltweit

Anders sieht es in weiteren Teilen Europas aus. Das Leben in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr so stark verteuert wie nie seit der Gründung der Bundesrepublik. Eine rasche Entspannung ist nicht in Sicht, auch wenn die Inflation im Dezember wieder deutlich unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte.

Kräftig gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel trieben die Inflation im Durchschnitt des Jahres 2022 auf ein Rekordhoch von 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am gestrigen Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte.

Auch in der Eurozone hat sich die Inflation im Laufe des vergangenen Jahres leicht abgeschwächt, lag mit zuletzt 10,1 Prozent aber noch weit über dem mittelfristigen Ziel der EZB von zwei Prozent.

Die EZB sieht sich nach vier Zinserhöhungen in Folge des letzten Jahres und einem Leitzins von inzwischen 2,5 Prozent noch nicht am Ende ihres Einsatzes gegen die rekordhohe Inflation, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der letzten Sitzung der Notenbank im Jahr 2022 Mitte Dezember klarmachte: «Wir müssen eine längere Strecke gehen.»

In der Türkei hat sich die vergleichsweise hohe Inflation Ende 2022 durch Basiseffekte abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 64,3 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Im Vormonat lag die Teuerung bei 84,4 Prozent, nachdem sie im Oktober mit 85,5 Prozent den höchsten Stand sei 24 Jahren markiert hatte.

Auch in den USA ist die Inflation zuletzt spürbar zurückgegangen: Der Anstieg der Verbraucherpreise lag im November bei 7,1 Prozent, dem niedrigsten Wert seit dem Dezember 2021. Im Juni war die Inflationsrate – angetrieben von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine – auf ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent angestiegen. Die Federal Reserve (Fed) gab Mitte Dezember eine Leitzinserhöhung um weitere 0,5 Prozentpunkte bekannt. Die neue Zinsspanne liegt damit zwischen 4,25 und 4,5 Prozent, dem höchsten Wert seit dem Jahr 2007.



SDA/sep

