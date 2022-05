Reportage aus Küsnacht – Die Schweizer Hauptstadt der Englischsprachigen In Küsnacht gibt ein Sechstel der Bevölkerung Englisch als Hauptsprache an. Der schweizweite Spitzenwert stösst nicht überall auf Begeisterung. Martin Huber Sabina Bobst (Fotos)

Die Anwältin Jessica Radermacher gehört zur englischsprachigen Community in Küsnacht, spricht aber auch Deutsch. Foto: Sabina Bobst

Jeder Sechste englischsprachig? Einen Versuch ist es wert. «Sorry, sprechen Sie Englisch?», fragen wir an diesem Mai-Nachmittag einen jüngeren, gut gekleideten Mann mit Kinderwagen im Park beim Hafen Küsnacht. Der Angesprochene schaut kurz verdutzt und meint dann lächelnd: «Yes – auch!»

Der Mann ist kein Englisch-Muttersprachler, sondern ein 40-jähriger Deutscher aus Küsnacht, der als Swiss-Pilot arbeitet und neben Hochdeutsch auch fliessend Englisch spricht.

Dabei wäre die Chance für einen Volltreffer – auf eine Person mit Muttersprache Englisch zu stossen – in der 14’000-Einwohner-Gemeinde Küsnacht besonders gross. Dies geht aus neuen Zahlen des Bundesamts für Statistik hervor. Ein Sechstel der Wohnbevölkerung gibt in Küsnacht als Hauptsprache Englisch an, das ist der Höchstwert unter den Schweizer Städten. Hinter Küsnacht folgen Zug, Chêne-Bougeries GE, Le Grand-Saconnex GE und Zollikon.