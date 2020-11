Isolation statt Reise – Die Schweizer Handballer in der Corona-Falle Das Startspiel zur EM-Qualifikation vom Mittwoch in Dänemark musste verschoben werden – wegen eines möglichen positiven Falles im Schweizer Team. Roland Jauch

Spielen oder doch nicht? Andy Schmid, Lukas Meister und Roman Sidorowicz warten auf die Testergebnisse. Foto: Keystone

Es wäre eine dieser speziellen Episoden gewesen, die Corona halt so mit sich bringt: 150 Plätze hatte der Flieger, doch an Bord gegangen wäre nur gerade die Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Eine überschaubare Gruppe also, die da in der «Schweizer Blase» am Dienstag um 11.30 Uhr im Charterflug nach Aarhus zum Startspiel der EM-Qualifikation gegen Dänemark in Kloten abgehoben hätte.

Doch die Schweizer traten die Reise gar nicht an, sie blieben in ihrem Quartier in Schaffhausen. Denn Corona brachte nicht nur Aussergewöhnliches mit sich, sondern auch noch richtiges Ungemach. Das ausserhalb seinen Anfang nahm, bei Pfadi Winterthurs Trainer Adi Brüngger. Am Montag liess sich Brüngger auf Covid-19 testen – und das Resultat fiel positiv aus. Am Freitag hatte er im Cupmatch gegen Kriens sein Team zum letzten Mal betreut, mit dabei waren auch die Nationalspieler Cédrie Tynowski, Mihal Svajlen, Roman Sidorowicz, Marvin Lier und Dennis Wipf. Sie hatten zwei Tage vor dem Nationalmannschafts-Lehrgang direkten Kontakt mit Brüngger.

Match am Donnerstag?

Das Quintett wurde nach Bekanntwerden des Falles im Nationalteam isoliert. Zu Beginn des Zusammenzugs waren sie bei einem Schnelltest und bei einem PCR-Test negativ gewesen – wie alle übrigen Spieler und Trainer, welche die Reise nach Dänemark mitmachen sollten.

Am Dienstag wurde nach Rücksprache mit dem kantonsärztlichen Dienst in Schaffhausen ein weiterer PCR-Test für die gesamte Delegation angeordnet. Die Ergebnisse werden frühestens am Mittwoch erwartet.

Mihal Svajlen (Bildmitte) ist einer der fünf Pfadi-Spieler, die vom Nationalteam isoliert wurden. Foto: Keystone

Vorsorglich wurde das Spiel in Aarhus verschoben. Die Parteien versuchen zusammen mit der Europäischen Handballföderation (EHF), den Match 24 Stunden später auszutragen. Das geht aber nur, wenn alle Schweizer am Mittwoch negative Ergebnisse vorweisen. Sollte das nicht der Fall sein, dann würde wohl nicht nur das Spiel gegen die Dänen, sondern auch der Heimauftritt vom Samstag gegen Nordmazedonien nicht diese Woche stattfinden. Es wären bei weitem nicht die einzigen Begegnungen, die auf einen späteren Zeitpunkt angesetzt werden müssten. Das ist nur ein kleiner Trost.

Ein Fall auch bei den Dänen

Als «ärgerlich» bezeichnete Dänemarks Sportchef die Verschiebung. Und vergass dabei, dass auch bei ihm nicht alles reibungslos verlaufen ist. Die Journalisten, die an der Pressekonferenz des Nationalteams teilnehmen wollten, hatten einen negativen Test vorzuweisen, der nicht älter als 72 Stunden war. Am Dienstag stellte sich heraus, dass es doch einen Fall gegeben hat. Ausgerechnet der Medien-Mann des Verbandes, der die Konferenz geleitet hatte, wurde positiv getestet.