Träumen ist erlaubt – Kann die Schweiz Weltmeister werden? Absolut! Das Team von Patrick Fischer scheint bereit für den grossen Coup. Die Mischung stimmt, das Selbstvertrauen ist kontinuierlich gewachsen. Zum WM-Start gabs ein 5:2 gegen Italien. Simon Graf

Die NHL-Verstärkungen als grosser Trumpf: Timo Meier, Nico Hischier, Dean Kukan und Jonas Siegenthaler (von links) jubeln. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wir Schweizer lehnen uns nicht so gerne aus dem Fenster. Wir sind lieber etwas zurückhaltend und legen uns schon einmal eine Erklärung zurecht, falls es nicht klappen sollte. Darf man es überhaupt aussprechen? Egal, tun wir es einfach: Diese Schweizer Eishockeyaner können an der WM in Finnland Weltmeister werden! Gestartet sind sie in Helsinki mit einem ungefährdeten Sieg, einem 5:2 über Italien.