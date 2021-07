Kritik an F-35-Entscheid aus EU - «Die Schweiz zeigt uns den Mittelfinger»

Der französische EU-Abgeordnete Christophe Grudler kritisiert den Entscheid des Bundesrats für das amerikanische Kampfflugzeug F-35 als Affront gegenüber der EU und als Absage der Schweiz an Europa.

Kritik an F-35-Entscheid aus EU

Christophe Grudler ist französischer EU-Abgeordneter von Emmanuel Macrons Partei La République en Marche und sitzt in der Schweiz-Delegation des Europaparlaments.

Die Enttäuschung ist vor allem in Brüssel gross, in der EU und im Europaparlament. Egal, ob die französische Rafale oder der Eurofighter von Airbus – weshalb hat die Schweiz nicht ein europäisches Flugzeug gekauft?

Sie sind EU-Abgeordneter der Partei von Präsident Emmanuel Macron. Wie gross ist die Enttäuschung in Paris nach dem Entscheid für die F-35?

Ja, aber alle Nachbarn der Schweiz haben Eurofighter oder Rafale. Keiner hat auf amerikanische Technologie gesetzt. Der Bundesrat hat offenbar vergessen, dass die Schweiz mitten in Europa liegt. Sollte die Schweiz je in die Lage kommen, sich verteidigen zu müssen, wird sie dies zusammen mit ihren Nachbarn tun müssen, die alle europäische Flugzeuge haben. Es wird Probleme der Interoperabilität geben.

Christophe Grudler sitzt seit 2019 für die République en Marche von Emmanuel Macron im EU-Parlament. Der Franzose stammt aus Belfort nahe der Schweizer Grenze. Im EU-Parlament ist er unter anderem Mitglied in der Delegation, die sich mit den Beziehungen zur Schweiz befasst. Der 56-Jährige ist auch Mitglied in der Kommission für Sicherheit und Verteidigung. (sti)

Die F-35 ist ein Flugzeug, das enorme technische Probleme hat. Fragen Sie mal die Belgier. Die haben 871 technische Probleme identifiziert, davon zehn schwerwiegende. Die Polemik in Belgien ist gross. Das Flugzeug ist nicht zuverlässig und trifft nicht einmal richtig.

Das ist sehr einfach. Das liegt an der Überzeugungskraft von Onkel Sam. Das ist Politik und hat nichts mit technischer Überlegenheit zu tun. Die zwingen Sie zu ihrem Glück. Nicht umsonst kontrollieren die USA die Weltwirtschaft. Das amerikanische Lobbying ist sehr aggressiv. Wir werben natürlich auch für unsere Produkte, versuchen aber zu zeigen, dass wir gute Partner sind.

Was hat das miteinander zu tun?

Ihre Regierung vertraut die Daten ihrer Bürger einem Konzern in China an, einer Diktatur. Was hat das mit Souveränität zu tun? Ihre Regierung sagt uns damit, dass sie lieber von China und den USA abhängt, als gute Beziehungen zu den europäischen Nachbarn zu haben. Ich verstehe die Strategie des Bundesrats nicht. Sie ist jedenfalls nicht kohärent.