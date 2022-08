Das Saisonnierstatut trat 1934 in Kraft, als sich viele Schweizerinnen und Schweizer vor Überfremdung fürchteten. Die Wirtschaft sollte zwar von ausländischen Arbeitskräften profitieren. Diese sollten sich aber nicht integrieren. Richtig zum Tragen kam die Regelung in den Boom-Jahren ab 1945, als vor allem die Baubranche verzweifelt nach Mitarbeitenden suchte. Saisonniers durften maximal elfeinhalb Monate lang in der Schweiz bleiben. Ab 1963 waren es noch neun Monate. In dieser Zeit die Arbeitsstelle zu wechseln, war ihnen untersagt. Bei einer Kündigung mussten sie ausreisen. Erst nach vier Saisons konnten die Zuwanderer eine ständige Niederlassung beantragen. Der Familiennachzug war ihnen verboten. Einige liessen ihre Kinder daher in der Heimat zurück oder brachten sie in grenznahen Heimen unter. Andere versteckten sie vor den Behörden. Rechtskonservative Parteien verlangten 1970, den Ausländeranteil auf maximal 10 Prozent zu beschränken. Die Schwarzenbach-Initiative wurde vom Stimmvolk mit 54 Prozent Nein-Stimmen allerdings abgelehnt. Das Saisonnierstatut ist 2002 abgeschafft worden. Seither gilt zwischen der Schweiz und der EU der freie Personenverkehr.