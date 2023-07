Sie warnen vor dem 5G-Standard: Aktivisten protestieren im März 2019 vor dem Bundeshaus gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die grossen Herausforderungen der Schweiz wie Energiewende, Klimawandel oder die Wahrnehmung einer steigenden Bevölkerungsdichte sind auf den ersten Blick grundverschiedener Natur – doch nur auf den ersten Blick. Es besteht eine gemeinsame Ursache: Die Schweiz krankt an einer Infrastrukturblockade. Sinnbildlich dafür stehen 3200 feststeckende Gesuche für 5G-Antennen, der schleppende Ausbau im Energiebereich oder die bis zu 10’000 fehlenden Wohnungen pro Jahr, welche die Mietpreise in die Höhe treiben.

Woran liegt es, dass wir mit dem Ausbau unserer Infrastruktur stecken bleiben? Sicher nicht am Geld, denn Investitionskapital war, insbesondere während der kürzlich herrschenden Tiefzinsphase, zur Genüge vorhanden. Gebaut wurde trotzdem zu wenig.

Erschwerend kommt die steigende Kompetenz unserer Landsleute in der neuen fünften Landessprache hinzu: Der Einsprache.

Das Problem liegt primär bei den teils recht absurden Bewilligungsverfahren, die zudem in jedem Kanton unterschiedlich sind. Beispiele gibt es viele: Um den Richtwinkel einer bestehenden Mobilfunkantenne anzupassen, braucht es jedes Mal eine neue Bewilligung. Windparks zu bauen, dauert rund 20 Jahre – 19 für das Bewilligungsverfahren, eines für den Bau. Das Pionier-Alpinsolarprojekt in Grengiols, für das praktisch ein eigenes Bundesgesetz erlassen wurde, wird nun zwanzigmal kleiner als geplant. Der Grund sind laut den Projektverantwortlichen die «rechtlichen Rahmenbedingungen». Erschwerend kommt die steigende Sprachkompetenz unserer Landsleute in der neuen fünften Landessprache hinzu: der Einsprache.

Wollen wir die grossen Herausforderungen unserer Zeit meistern, ist eine zukunftsgerichtete Infrastruktur unerlässlich. Dafür sind drei Ansatzpunkte zentral:

Weniger lange und komplizierte Verfahren: Es braucht eine Konzentration der behördlichen Verfahren, Maximalfristen und eine kantonale Harmonisierung basierend auf «Best Practices».

Fokussierung von Einsprachen: Es ist in einem Rechtsstaat richtig und wichtig, dass Einsprachen möglich sind. Doch es kann nicht sein, dass zum gleichen Sachverhalt mehrmals Einsprachen eingelegt werden können. Auch muss nicht jede Einsprache über mehrere Instanzen ausgefochten werden.

Entscheidungsmechanismen auch bei unbequemen Interessenkonflikten: Die Bereitschaft, Abstriche bei eigenen Interessen hinzunehmen, ist recht beschränkt. Die bald dritte Abstimmung zum Hardturm-Stadion in Zürich lässt grüssen.

Wenn man diese Punkte in der Politik anspricht, kommt stets zuerst Zuspruch, dann aber folgt ein Abwinken: Politisch nicht lösbar, zu viele «heilige Kühe» der Schweizer Politik stehen im Weg. Immerhin: Im Bereich der erneuerbaren Energien wagt der Bund mit der «Beschleunigungsvorlage» einen eng begrenzten Versuch der Verbesserung.

Es bleibt zu hoffen, dass diese den Anfang und nicht das Ende der Verfahrensbeschleunigungen darstellt. Sonst werden wir – und insbesondere künftige Generationen – einen hohen Preis zahlen: beim Klimaschutz, beim Wohlstand und auch bei der Lebensqualität. Und das wäre wirklich «banana»!

