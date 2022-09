Caro Knaack, in einem Ihrer Sketche suggerieren Sie, dass Ihr Leben einer schlechten mexikanischen Telenovela ähnle. Inwiefern?

Telenovelas sind immer völlig übertrieben und lächerlich. So fühlt sich manchmal auch meine Biografie an. Ich wurde in Schwyz geboren, zog mit 3 Jahren mit meiner mexikanischen Mutter nach Mexiko und mit 12 Jahren wieder zurück in die Schweiz. Da kann man schon mal eine Identitätskrise kriegen. Meine Eltern heirateten, liessen sich scheiden und heirateten wieder. Drama!