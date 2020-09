Teures Streaming – Die Schweiz hat weltweit den miesesten Netflix-Deal Die neue Studie eines englischen Vergleichsdienstes zeigt: Das Schweizer Netflix-Angebot lässt aus verschiedenen Gründen zu wünschen übrig. Die Zahlen und Gründe, wieso das so ist. Philippe Zweifel

Die spanische Netflix-Serie «Haus des Geldes» war in den meisten Ländern ein Erfolg. Foto: Netflix

Es ist Wochenende, der Ausgang wegen Corona kompliziert – wieso nicht einen gemütlichen Netflix-Abend machen? Die Auswahl an Filmen und Serien ist riesig. Wie riesig genau? Der Vergleichsdienst Comparitech listet in einer neuen Analyse die Anzahl von verfügbaren Netflix-Sendungen in 39 verschiedenen Ländern.