Clemens Bartlome leitet seit drei Jahren die Aussenstelle des Reiseveranstalters Switzerland Travel Centre (STC) in London. Die Kundschaft rennt ihm gerade die Bude ein. Der Preis für Schweiz-Ferien scheint in Grossbritannien keine Rolle zu spielen.

Clemens Bartlome, Schweizer Reiseveranstalter in London

Manchmal wundert sich der 42-jährige Bündner im STC-Büro mit Blick auf die London Bridge, dass die meisten seiner englischsprachigen Kunden unbedingt mit der Rhätischen Bahn reisen wollen. Über deren Schneckentempo hatte sich Clemens Bartlome während der Schulzeit auf der Fahrt von Thusis nach Chur oft geärgert.

Clemens Bartlome vom Swisss Travel Centre in London.

Clemens Bartlome vom Swisss Travel Centre in London.

Und wie, wir brauchen derzeit kein Marketing, sondern können uns darauf konzentrieren, den Berg an Anfragen abzutragen.

Herr Bartlome, reisen die Briten wieder in die Schweiz?

Die Buchungen gehen gerade durch die Decke, selbst das Gruppengeschäft erholt sich viel schneller als erwartet. Aber die ganze Lieferkette ist wie in vielen Branchen schwierig geworden. Wir haben zu wenige Hotelzimmer, es fehlt überall an Kapazität.

Was ist geschehen?

Ganz klassisch: Briten, die gerne Ferien in der Schweiz verbringen möchten. United Kingdom bleibt interessanterweise Telefonland. Selbst junge Leute buchen hier noch telefonisch, obwohl man sämtliche Routen und Packages online zusammenstellen kann.

Verkaufsschlager bleiben die Panoramazüge. An erster Stelle der Glacier Express, dann Bernina-Express und die Montreux Oberland Bahn. Switzerland Travel Centre gilt hier als typischer Scenic Railway Tour Operator. Für mich persönlich ist das sehr speziell.

Was wollen die Briten in der Schweiz sehen?

Die Nachfrage bleibt exorbitant. Allein wir in London könnten fünf Züge pro Tag füllen. Unsere Kunden fahren aber fast ausschliesslich Excellence oder erste Klasse und wollen auf der Reise gut essen. Angesichts der grossen Nachfrage sind Sitzplatzbuchungen momentan eine Herausforderung.

Aus den USA kamen die Anfragen schon Anfang des Jahres und stockten bei Ausbruch des Krieges nur kurz. In Grossbritannien ging lange nicht viel, seit bald drei Monaten scheinen die Briten aber alles nachholen zu wollen, was sie zuvor verpasst hatten. Es läuft wie wahnsinnig.

Was erwarten die Briten von einem Aufenthalt in der Schweiz?

Nein, wer in die Schweiz reist, blendet das aus. Alles ist schön und toll.

Bevor ich in London bei Switzerland Travel Centre begann, kannte ich Wengen kaum. Das hat sich geändert, denn alle Gäste wollen nach Wengen. Diese Fokussierung ist faszinierend, andere Orte werden fast nur akzeptiert, wenn Wengen ausgebucht ist.

Wo übernachten Briten am liebsten, wenn sie nicht im Glacier Express unterwegs sind?

Die Briten wollen halt die Route 66 und nicht die Nebenstrassen. Obwohl der Gotthard Panorama Express der SBB ein wirklich hervorragendes Produkt ist, schaffen wir es kaum, Briten in Scharen auf diesen Zug ins Tessin zu bringen. Wir würden in Grossbritannien gerne breiter verkaufen, aber wir landen immer wieder bei den bekannten touristischen Highlights.

Wie funktioniert das Geschäft mit den Touristen aus Amerika und Australien?

Dieses Business läuft vor allem über Reiseveranstalter. Gäste aus Übersee bauen die Schweiz in der Regel in eine Europareise ein und kombinieren ein paar Tage in unserem Land mit einer Flusskreuzfahrt auf dem Rhein.