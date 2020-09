Ein Traktor versprüht Pestizide auf einem Feld in Birmensdorf ZH, um Salat vor Blattläusen zu schützen. Solche Mittel sind in der Schweiz täglich im Einsatz. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Eine Gewissheit wankt. Sauberes Hahnenwasser hat in der Schweiz bis vor kurzem als Selbstverständlichkeit gegolten. Nun aber jagen sich die schlechten Nachrichten: «Gefahr aus dem Wasserhahn», «Pestizidhöllen», «Grenzwert um das 17-Fache überschritten!». Die Bevölkerung ist verunsichert.

Im Fokus steht Chlorothalonil. Das Mittel zur Pilzbekämpfung ist – wie in der EU – inzwischen verboten, doch seine Spuren bleiben lange erhalten. Im Kanton Zürich haben nun Fachleute im Grundwasser bei rund 60 Prozent der Messstellen Überschreitungen des Grenzwerts festgestellt. Ein ähnliches Bild zeigt sich in mehr als der Hälfte der Kantone. Die Qualität des Grundwassers, warnen die Umweltexperten von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, sei «erheblich beeinträchtigt».

Der Bund ist mitverantwortlich

Die Schuldigen scheinen schnell gefunden: die Agrochemie und die Bauern. Doch so einfach ist es nicht. Der Bund ist mitverantwortlich: weil er den Wirkstoff einst zugelassen hat – und nun den Zwist mitbefeuert. Letztes Jahr haben die Fachleute von Bundesrat Alain Berset Chlorothalonil neu als «möglicherweise krebserregend» eingestuft. Danach erklärten sie auch alle Abbauprodukte, sogenannte Metaboliten, für «relevant» und damit potenziell gesundheitsschädlich. Sie senkten den Grenzwert um den Faktor 100. Entsprechend gross ist nun die Zahl der Überschreitungen – und mit ihr die Aufregung. Anders etwa in Deutschland, wo der Grenzwert viel höher ist. Die Folge: kaum Überschreitungen, keine Kontroverse.

Pikanterweise hatten Bersets Fachleute zuvor in einem eigenen Bericht die beiden nun hauptsächlich gefundenen Metaboliten als nicht relevant taxiert. Zudem steht Chlorothalonil gemäss offizieller Klassifizierung der EU nach wie vor «nur» im Verdacht, möglicherweise krebserregend zu sein. Der Agrochemiekonzern Syngenta, der Chlorothalonil herstellt, geht deshalb juristisch gegen den Bund vor – mit erstem Erfolg: Der Bund darf Chlorothalonil bis auf weiteres nicht mehr als «wahrscheinlich krebserregend» bezeichnen.

Nicht nur die SVP beherrscht das Spiel mit der Angst, Populisten gibt es auch im Ökolager.

Ist die ganze Aufregung eine helvetische «Ökohysterie», wie «Die Zeit» jüngst gefragt hat? Der Fall wirft zumindest die Frage auf, ob das verhängte Verbot politisch motiviert ist. Nächstes Jahr kommen mit der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative zwei Volksbegehren zur Abstimmung, die Pestizide reduzieren respektive ganz verbieten wollen. Bereits fahren die Umweltverbände eine Kampagne gegen die «mächtige Agrarlobby», sekundiert von ihren Verbündeten, den Grünen und der SP, Sommarugas und Bersets Partei. Die Polemik um Chlorothalonil kommt diesen Kreisen gelegen. Nicht nur die SVP beherrscht das Spiel mit der Angst, Populisten gibt es auch im Ökolager.

Der Streit ist laut, essenzielle Botschaften von Fachleuten drohen ungehört zu verhallen.

– Hahnenwasser zu trinken, ist nach wie vor sicher.

– Die Grenzwerte in der Schweiz sind sehr tief angesetzt. Eine Überschreitung ist nicht gleichbedeutend mit einer direkten Gefährdung der Gesundheit.

– Aber: Grundwasser als Trinkwasserressource ist in der Schweiz gefährdet.

Es wird für die Wasserversorger zunehmend schwierig, genügend sauberes Wasser zu gewinnen. Dies gilt umso mehr, als heute längst nicht alle zugelassenen Pestizide unter verschärfter Beobachtung stehen, weitere Fälle wie beim Chlorothalonil also wahrscheinlich sind.

Die Politik muss deshalb für mehr präventiven Schutz sorgen. Umweltschädliche Subventionen gehören abgeschafft – nicht nur wegen der schwindenden Biodiversität. Auch wirtschaftlich macht Prävention Sinn, verhindert sie doch jene teuren Reparaturen, die nun beim Chlorothalonil anstehen.

Der Bund muss stärker eingreifen

Ein Schlüsselelement ist die Zulassung von Pestiziden. Der Bund muss hier die Schraube anziehen, Pestizide mit geringem Risiko sollen den Vorzug erhalten, im Zweifelsfall braucht es Verzicht. Die Bauern müssen die Stoffe gezielter einsetzen. Zwingend ist schliesslich, dass in Zuströmbereichen von Trinkwasserfassungen keine problematischen Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden.

Ansätze für Verbesserungen sind erkennbar, allerdings nur in einem wenig verbindlichen Aktionsplan der Regierung. So etwa will der Bundesrat finanzielle Anreize für einen Anbau ohne Pestizideinsatz verstärken. Das Parlament bringt es indes nicht zustande, daraus eine adäquate Antwort auf die beiden Volksinitiativen zu formen.

Diese Woche hat der Ständerat eine weitere Gelegenheit verpasst. Es genügt nicht, einen Absenkpfad für schädliche Stoffe zu definieren und mit einem vagen Plan die Umsetzung zu garnieren. Es braucht Verbindlichkeit bei Massnahmen, Zielen und Fahrplan, einen agrarpolitischen Green Deal, ähnlich jenem in der EU. Anders lässt sich das Vertrauen der Bevölkerung kaum wiedergewinnen. Gelingt dies nicht, haben die beiden Volksinitiativen an der Urne reale Siegeschancen.