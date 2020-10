Musik nach Noten – Die Schrift, die viele nicht lesen können Katharina Nicca ist überzeugt, dass gedruckte Musiknoten eine Zukunft haben. Doch die Geschäftsführerin des Berner Fachgeschäfts Müller & Schade schätzt auch Apps und andere moderne Angebote. Markus Dütschler

Von Musik umgeben: Katharina Nicca, Geschäftsführerin der Musikalienhandlung Müller & Schade in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Manchmal betritt jemand den Laden und sagt: «Ich spiele kein Instrument, aber ich habe den Kunstkartenständer vom Tram aus gesehen.» Oft durchstöbert diese Laufkundschaft bei Müller & Schade auch den Tisch mit Büchern und Bildbänden zu Musik und sonstiger Kultur.

Das gefällt Katharina Nicca, Geschäftsführerin seit 2019, denn sie will Hemmschwellen abbauen. Früher betraten Kunden den Laden durch einen engen Eingang und trugen ihr Begehren vor, dann suchte das Personal das Gewünschte. Heute stöbert die Kundschaft selbst in den Regalen – und findet oft mehr als das Gesuchte – ähnlich wie in einer Buchhandlung.