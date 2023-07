Nach Brand in Kehrsatz – Die Schreinerei wird wieder aufgebaut In Kehrsatz brannte vor einem Jahr ein Gewerbehaus vollständig ab. Nun wird es wieder hochgezogen. Wer alles wieder einzieht, ist offen. Johannes Reichen

Die Profile zeigen den Neubau für die Schreinerei und weitere Betriebe an. Foto: Raphael Moser

Vor wenigen Monaten erhielt Rolf Stauffer einen Anruf eines Sprayers. Dieser suchte einen Platz zum Üben – und war in Kehrsatz auf eine Brache gestossen. Stauffer ist Eigentümer und Chef der Schreinerei Fuhrer in Kehrsatz. Vor einem knappen Jahr war sie in Flammen aufgegangen. Nun klafft dort eine Lücke.

Stauffer sagte zum Sprayer: «Gut, dann machen wirs aber richtig.» Und so prangt nun ein Graffito mit einem Motivationsspruch auf einer grauen Wand: «Fuhrer’s Giele chöme zrügg.»

Das Graffito auf dem Schreinerei-Areal. Foto: Raphael Moser

Der Brand vom 20. September 2022 war weitherum zu sehen gewesen. Eine hohe schwarze Rauchsäule war über dem Gewerbehaus aufgestiegen. Auch sechs weitere Betriebe mussten sich eine neue Bleibe suchen. Die Anteilnahme der Öffentlichkeit war gross. Wegen der grossen Zerstörung konnte die Ursache nicht restlos geklärt werden. Die Kantonspolizei ging von einer technischen Störung an einer elektrischen Installation aus.

«Unser Lebenswerk ging in Flammen auf», sagte Stauffer unmittelbar nach dem Brand. Allerdings dachte er rasch an den Wiederaufbau. Der Vertrag mit der Grundeigentümerin, der Burgergemeinde Bern, habe auch kaum eine andere Möglichkeit offengelassen. Die Firma Fuhrer besitzt ein Baurecht.

20. September 2022: Das Gewerbegebäude steht in Brand. Foto: Christian Pfander

Die Planung sei nicht ganz einfach gewesen und habe länger gedauert als erwartet, sagt Stauffer. Nun liegt das Baugesuch öffentlich auf. Das neue Gebäude wird die gleichen Dimensionen aufweisen wie das alte. Es ist dreistöckig, 70 Meter lang, 18 Meter breit und 13 Meter hoch – ohne das Spänesilo. Die Baukosten betragen 7,4 Millionen Franken. Fuhrer hofft auf einen Baubeginn im Herbst.

Kehren Firmen zurück?

Laut dem Baugesuch dient das geplante Gebäude neben der Schreinerei auch den beiden Autogaragen und der Malerei, die vor dem Brand im Gewerbehaus eingemietet waren. Welche Unternehmen aber tatsächlich an die Kirchackerstrasse zurückkehren werden, ist noch offen.

«Wir wissen es noch nicht», sagt etwa Geschäftsführer Martin Hodler von der Malerei Hodler. Tatsächlich liebäugelt die Firma mit einem Neubau in der Nähe des Belper Flughafens. Dort verfüge die Stadt Bern über Baulandreserven.

Mitte September werde die städtische Betriebskommission entscheiden, ob die Stadt das Land an ihn verpachte, sagt Hodler. Für ihn wäre das die Wunschlösung. Sage die Stadt Bern aber Nein, werde er womöglich gerne auf Kehrsatz zurückkommen.

Der Tag nach dem Feuer: Bild der Zerstörung. Foto: Christian Pfander

Dort müsste er aber eine satte Mietzinserhöhung um das Fünffache in Kauf nehmen gegenüber der Zeit vor dem Brand. «Wir hatten den Ausbau selbst gemacht und daher eine extrem günstige Miete», sagt Hodler. Den nun in Aussicht gestellten Zins bezeichnet er als nachvollziehbar. «Aber das wäre natürlich schon eine Belastung.» Mit dem Neubau wäre seine Firma flexibler. Auch die Autogarage Mago steht noch in Verhandlung, wie Geschäftsführer Andreas Ostet erklärt. Der Ausgang ist noch offen.

Schreinerei war Treffpunkt

«Es ist noch Platz frei», sagt Rolf Stauffer. Er sei zuversichtlich, passende Mieterinnen und Mieter zu finden. Und er hofft, dass das Gebäude im Herbst 2024 bezugsbereit ist. Bis dahin ist die Firma Fuhrer in einem Provisorium in Uetendorf daheim. Ein Teil der Produktion befindet sich zudem in Köniz.

Schon in diesem Herbst wird eine neue Maschine angeliefert – eine Produktionsstrasse für Fenster, die neun mal elf Meter misst und das Herzstück der Schreinerei darstellt. Bis zum Neustart wird sie in Köniz eingelagert.

Rolf Stauffer hofft, in rund einem Jahr in den Neubau ziehen zu können. Foto: Raphael Moser

Das alte Gebäude war für Rolf Stauffer mehr als nur der Arbeitsort. «Wir feierten hier Geburtstage und Weihnachten und haben auch Vereinsanlässe organisiert», erzählte er nach dem Brand. «Festbänke, Teller, Gläser, Wein, es war alles da. Das hatte man rasch aufgestellt. Oder man ging nur auf ein Kafi vorbei. Und blieb dann sitzen.» Nun soll auch das neue Gebäude wieder zu einem Treffpunkt werden.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Johannes Reichen ist Journalist und arbeitet bei der Regionalredaktion. Er schreibt über Menschen, Politik und Gerichtsfälle. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.