Die schönsten Routen mit Höhenkitzel

Infos

Arosa, Bahnhof–Iselsee–Furggenalp –Tieja–Medergen (schönes Restaurant Alpenrose) –Tritt–Latschüelfurgga (Pass, 2408 Meter) –Schönboden– Podestatenalp–Schatzalp (Standseilbahn nach Davos Platz).

6 Stunden. 1000 Meter aufwärts, 880 abwärts.

***

2 Die Wilde

Badeplatz Strom, Stein

Naturnah: Vom Badeplatz Strom führt eine steile Treppe hinauf. Foto: Thomas Widmer

Wo der Rotbach in die Sitter fliesst, hat die Natur ein grosses Wasserbecken arrangiert. Das ist der Badeplatz Strom. «Verzasca des Appenzellerlandes» wird der Ort bisweilen genannt. Schön wild ist er mit Felsen, Steinen, Wurzeln und kleineren Tümpeln zum Planschen. Westseitig, ins schmucke Schaukäserei-Dorf Stein hinauf, ist der Waldhang so steil, dass Treppen und gar eine Leiter nötig sind.

«Verzasca des Appenzellerlandes»: Der Badeplatz Strom. Foto: Thomas Widmer

Infos

Niederteufen (Bahn) –Wonnenstein– Gmünden–Strom. Via Treppen und Leiter nach Schedleren. Über Schnädt nach Stein. Ab Strom gibt es statt der Direttissima auch eine leichtere Wegschleife zur Schnädt.

Stein: Schaukäserei und Appenzeller Volkskunde-Museum www.schaukaeserei.ch

1½ Stunden. 230 Meter aufwärts, 240 abwärts.

***

3 Die Erholsame

Lochbachtobel bei Bauma

Mitten in der Wildnis des Waldes: Eine Folge von Treppen und Stegen macht das wilde Lochbachtobel begehbar. Foto: Thomas Widmer

Adolf Guyer-Zeller (1839–1899) war Bahnpionier und Industrieller. Im Zürcher Oberland liess er für seine Arbeiter 30 Kilometer Wanderwege anlegen. Erholungspfade. Am spektakulärsten sind die surreal wirkenden Bauten im Lochbachtobel: Treppen, Stege und Brücken. Auch heute sind wir dem Mann dankbar, der uns die Waldwildnis überhaupt erst zugänglich gemacht hat.

Von Mai bis Oktober: Zwischen Bauma und Hinwil verkehren historische Züge. Foto: Keystone

Infos

Bauma, Bahnhof (man beachte die offene Halle mit dem historischen Rollmaterial des Dampfbahn-Vereins) –Hinterwis–Loch–Lochbachtobel– Hohenegg–Neuthal–Silisegg– Bauma, Bahnhof. www.bauma.ch/de/tourismus

2¼ Stunden. Je 340 Meter aufwärts und abwärts.

***

4 Die Bolzengerade

Tuusigerstägli bei Aarburg

Direkt auf Oltens Hausberg Born: Wer die 1149 Stufen des Tuusigerstägli meistert, hat zumeist auch sich überwunden. Foto: Thomas Widmer

«Tuusigerstägli» klingt liebenswert. Das ist diese Treppenanlage mit 1149 Stufen im Prinzip auch, Kinder werden sie lieben. Ein wenig fit muss man aber schon sein für sie, denn sie führt bolzengerade auf Oltens Hausberg Born. Das Stägli wurde vor gut 120 Jahren entlang einer Druckleitung gebaut, die es heute nicht mehr gibt. Freiwillige besorgen den Unterhalt – eine gute Sache. Oben auf dem Rücken des Born wartet Waldesruhe. Und ein grandioses Vogelzwitscherkonzert.

Infos

Bahnhof Aarburg-Oftringen–über die Aarebrücke Aarburg–Strassentrottoir flussaufwärts–Stägli-Abzweiger–Stägli– Born–etwas retour–Wanderweg zum Bornchrüz–Bornkapelle– Kappel, Schulhaus (Bus nach Olten).

2½ Stunden. 360 Meter aufwärts, 340 abwärts.

***

5 Die Historische

Albinenleitern zwischen Leukerbad und Albinen

Fast senkrecht: Ein gutes Gleichgewichtsgefühl und auch ein bisschen Mut ist gefragt. Foto: Thomas Widmer

Das ist nun wirklich apart: Die acht Albinenleitern sind aus Holz. Der Pfad, an dem sie liegen, war einst die einzige Verbindung von Leukerbad nach Albinen. Dank den Leitern schafften es auch schwer beladene Säumer, den senkrechten Felsriegel am Weg zu überwinden. «Nur für Schwindelfreie» steht bei der kritischen Passage. Mit den historischen Albinenleitern ist nicht zu spassen.

Warnung: Die Albinenleitern sind nur für Schwindelfreie. Foto: Thomas Widmer

Infos

Leukerbad, Bus–Torrentbahnen– Albinenleitern–Flaschen– Albinen (schönes Walliser Dorf). www.leukerbad.ch

2½ Stunden. 320 Meter aufwärts, 420 abwärts. Schwindelanfällige wechseln am Fuss der ersten Leiter auf die Strasse, gehen durch den Tunnel, steigen auf nach Flaschen (plus zehn Minuten).

***

6 Die Metallene

Graitery-Treppenleitern bei Moutier

Der Aufstieg wird mit Panorama belohnt: Als silberner Pfad schlängeln sich die Treppenleitern den Graitery empor. Foto: Thomas Widmer

Der Graitery südlich von Moutier: ein klassischer Jura-Kalkberg. Steile Metalltreppen mit einem Geländer auf der einen Seite helfen bei der Durchsteigung des Riegels unter dem breiten Gipfelrücken. Sind es nicht eher Leitern? Die Schilder vor Ort sind widersprüchlich, einmal steht «escaliers», ein andermal «échelles». «Treppenleitern» passt am besten. Auf dem weiten und breiten Graitery ist Gelegenheit, die jurassischen Nachbarhügel und -kämme zu mustern. Die Kühe grasen, der Wanderer staunt.

Infos

Moutier, Bahnhof–Envers-Wald–Treppenleitern– Graitery (Restaurant) – Loge aux Boeufs–Oberdörferberg (Restaurant Oberdörfer) –Gänsbrunnen, Bahnhof.

4¾ Stunden. 930 Meter aufwärts, 740 abwärts. Im Envers-Wald kann man die Treppenleitern westseitig umgehen.

***

7 Die Senkrechte

Zur Sustlihütte am Sustenpass

Abenteuerlich: Vier Metallleitern führen zum Sustenpass. Foto: Thomas Widmer

Das Heulen der Töffs auf der Sustenstrasse ist noch lange hörbar. Die Sustlihütte 350 Meter höher, kompakt gemauert mit blau-weissen Fensterläden, ist dann aber doch ein Ort der Ruhe. Die Berge, spitz und zackig, sind ein Augenfest. Die Direttissima zur Hütte führt über vier praktisch senkrechte Metallleitern. Gerade Kinder fänden den Leiterliweg interessant, steht auf der Hütten-Website.

Infos

Sustenbrüggli (Bus ab Göschenen und Wassen) – Leiterliweg–Sustlihütte. Retour ohne Leitern etwas westlich. Nahe der Hütte gibt es Seelein und anderes zu erkunden. Längere Fortsetzungen ab der Hütte: www.sustlihuette.ch

1¾ Stunden. Je 360 Meter auf- und abwärts.

Gut zu wissen



Der Unterschied zwischen Treppe und Leiter



Die ausgewählten Treppen und Leitern sind für normale Bergwanderer gedacht, kein Weg ist weiss-blau-weiss signalisiert, was erhöhte Gefahr und höhere Anforderungen bedeuten würde. Der Unterschied zwischen Treppen und Leitern ist folgender: Bei einem Winkel von 20 bis 45 Grad spricht man von Treppe. Zwischen 45 und 75 Grad von Leitertreppe oder Treppenleiter. Und darüber von einer Leiter; die hat keine Stufen, sondern Sprossen.

Tipps



1 Die Wanderung so organisieren, dass die Leitern oder Treppen aufwärts genommen werden.

2 Nicht losziehen, wenn es regnet oder nass ist.

3 Vor den Leitern die Gehstöcke in den Rucksack packen, sie geraten einem sonst zwischen die Beine.

4 Stets nur eine der vier Extremitäten (zwei Hände, zwei Füsse) von der Leiter nehmen. Die anderen drei sind fixiert.

5 Schwindel vermeiden, indem man nicht in die Tiefe schaut.

6 Umkehren oder einen Umweg machen, wenn man vor Ort Angst bekommt.

7 Kinder vor den Treppen oder Leitern zur Konzentration mahnen. Ihnen den Vortritt lassen und nah aufschliessen. Und sie oben loben, dass sie es total gut gemacht haben. Und der Hund? Passt er nicht in den Rucksack, muss er wohl oder übel daheimbleiben.