Badeferien im Herbst – Die schönsten Insel-Geheimtipps im Mittelmeer Es müssen nicht immer Kreta, Mallorca oder Korsika sein: Sieben sonnenreiche Tipps für entspanntes Inselfeeling, wilde Schönheit und einsame Strände zwischen Griechenland und Spanien. Markus Fässler

Procida, Italien: Kunterbunte Idylle vor Neapel

Farbenfroh: Corricella auf der Insel Procida. Foto: Getty

Wenn man das erste Mal auf Procida weilt und von der Erhebung Terra Murata über den Hafen von Corricella blickt, staunt man nicht schlecht: Ineinander verschachtelte Häuschen in verschiedenen Farben lassen glauben, ein Riese habe ein paar Töpfe Farbe über der Insel vor Neapel ausgeschüttet. Auf Procida geht es garantiert gemächlicher zu und her als auf den Nachbarinseln Ischia und Capri. Ob das weiterhin so bleibt, wird sich zeigen. Denn 2022 wird das idyllische Eiland zur Kulturhauptstadt Italiens.

Anreise: Fährverbindungen ab Neapel oder Pozzuoli; Italia.it

Salina, Italien: Viel mehr als Strand

Unesco-Welterbe: Die Insel Salina vor Sizilien. Foto: Getty

Das Eiland gehört zu den sieben Liparischen Inseln und lockt mit üppiger Vegetation und einer vielfältigen Tierwelt. Wie die Schwestern Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Alicudi und Filicudi ist Salina Teil des Unesco-Welterbes. Die italienische Insel vor Sizilien erfüllt vielleicht nicht die Erwartungen an ein absolutes Badeferienparadies. Denn Strände sind nicht im Überfluss vorhanden. Trotzdem lohnt sich ein Besuch dieser Perle nur schon wegen der Natur. Auf Taucherinnen und Taucher wartet zudem eine artenreiche Unterwasserwelt.

Anreise: Fährverbindungen ab Catania und Neapel; Italia.it

Gozo, Malta: Neue Hoffnung für eingestürztes Wahrzeichen

Eines der Wahrzeichen von Gozo: Der Fungus Rock. Foto: Getty

Wildromantische Buchten und Strände, türkisblaues Wasser sowie Highlights wie das Blue Hole oder der Fungus Rock: Gozo hat nebst 300 Sonnentagen im Jahr für Besucher unheimlich viel zu bieten. Das Gute daran: Es gibt keinen Massentourismus, da sich die meisten Feriengäste auf der Hauptinsel Malta aufhalten. Wer also etwas Ruhe sucht, ist hier genau richtig – auch wenn das Wahrzeichen der Insel, das Felsentor Azure Window, vor einigen Jahren während eines Sturms einstürzte. Immerhin läuft bereits die Planung für den Wiederaufbau.

Anreise: Flug nach Malta und Fähre weiter nach Gozo; Visitmalta.com/experience-gozo

Serifos, Griechenland: Abseits vom Massentourismus

Herbe Schönheit mit wunderbaren Stränden: Serifos. Foto: Getty

Die Ägäis-Insel hat eine wilde Seite, sie ist eine herbe Schönheit mit einer schroffen Landschaft. Zudem gibt es auf der Insel, die zu den Kykladen gehört, wunderbare Strände. Ein absoluter Blickfang ist auch die Stadt Hora: Majestätisch und in strahlendem Weiss thront sie an einem Hang. Apropos Thron: Derjenige des Zyklopen liegt am Kap Kyklopas und überrascht mit einer spektakulären Aussicht auf die südwestliche Seite der Insel. Touristenhorden sind auf Serifos noch nicht angekommen und bleiben (vorerst) zum Beispiel auf Mykonos.

Anreise: Fährverbindung ab Piräus; Visitgreece.gr

Vis, Kroatien: Vom Sperrgebiet zur Filmkulisse

Spektakulär: Die Stiniva-Bucht auf der Insel Vis. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auf der kroatischen Insel Vis vor der dalmatischen Küste geht es gemütlich zu und her. Nur gerade 3500 Einheimische leben hier. Jahrzehntelang war Vis, das ab Split mit der Fähre erreichbar ist, ein Militärstützpunkt und dementsprechend für die Öffentlichkeit gesperrt. Das ist zum Glück Vergangenheit, denn die Insel wartet mit viel Natur und wunderschönen Stränden auf. Dazu gehören etwa der Stoncica- oder der Stiniva-Strand. Musicalfilm-Fans dürfte die eine oder andere Kulisse auf Vis übrigens bekannt vorkommen, wurde hier doch ein Teil des Films «Mamma Mia 2» gedreht.

Anreise: Fährverbindungen ab Split. Die Überfahrt dauert zwei Stunden; Croatia.hr

Port-Cros, Frankreich: Ferien im Nationalpark

Hier entstand der erste Nationalpark Frankreichs: Die Insel Port-Cros. Foto: Getty

Auf der Insel vor der Côte d’Azur wartet viel Natur. Hier entstand einer der ersten Nationalparks Frankreichs. Allein 114 Vogelarten leben auf Port-Cros. Zwar sind die Auflagen für Einheimische und Touristen streng – baden ist zum Beispiel nur an drei Stränden erlaubt. Doch wenn die Tagesausflügler weg sind, hat man dieses Refugium praktisch für sich allein. Zu sehen gibt es trotz der geringen Dimension einiges, etwa von Aussichtspunkten wie Fort de l’Estissac, Mont Vinaigre, Pointe du Cognet sowie Pointe de la Galère. Die Unterwasserwelt lässt sich derweil während einer U-Boot-Tour erkunden.

Anreise: Mit Auto und Fähre ab Hyères, Port Saint-Pierre oder dem Hafen von Lavandou; Portcros-parcnational.fr

Formentera, Spanien: Karibisches Flair im Mittelmeer

Weisssandig: Die Playa de ses Illetes auf Formentera. Foto: Imago

Ibiza oder Mallorca kann man auch mal aussen vor lassen. Wie wäre es mit Formentera, der kleinen Schwester der beiden Baleareninseln? Zwar ist das Eiland nur 82 Quadratkilometer gross, aber hier findet man oftmals noch einen ganzen Strand für sich allein. Und: Die Playa de ses Illetes zählt zu den schönsten Beaches weltweit. Die «Karibik des Mittelmeers» strahlt seit jeher eine ganz besondere Magie aus. So soll der Musiker Bob Dylan hier einst ein paar Monate gelebt haben. Dank der überschaubaren Grösse lässt sich Formentera hervorragend mit dem Velo erkunden. Wer Lust auf frischen Fisch und landestypische Spezialitäten hat, ist in einem der vielen Restaurants gut bedient.

Anreise: Flug nach Ibiza, Fährverbindung von Ibiza-Stadt nach Formentera; Formentera.es

