Das Nein war auch eine Botschaft an die Finanzdirektorin: Karin Keller-Sutter an der ausserordentlichen Session der eidgenössischen Räte am Mittwoch, 12. April 2023, im Nationalratssaal in Bern. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Ein Parlament im Ausnahmezustand: Das Nein an der ausserordentlichen Session war auch eine Botschaft an die zuständige Bundesrätin, die FDP-Finanzdirektorin Karin Keller-Sutter, die eigentlich als starke Figur im Bundesrat gilt. Ihr wurden Grenzen aufgezeigt.

Wird das Konsequenzen haben? Warum mögen die Linken Keller-Sutter nicht mehr so wirklich? Und umgekehrt? Und was bringt das überhaupt, wenn ein Parlament drei Tage lang über etwas diskutiert, was am Ende gar keine Konsequenzen hat?

Das ist das Thema des aktuellen «Politbüros», des Politik-Podcasts des Tages-Anzeigers. In dieser Folge diskutieren Inlandredaktorin Jacqueline Büchi in Zürich und Fabian Renz in Bern, moderiert wird die Folge von Philipp Loser.

Fehler gefunden?Jetzt melden.