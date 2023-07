Rückkehr der Sittenpolizei – Die Schergen des iranischen Regimes machen wieder Kleidungskontrollen Das iranische Regime hat bekannt gegeben, dass die Sittenpolizei ihre Arbeit wieder aufnimmt. Was das für die Menschen im Land bedeutet – zwei Monate vor dem Jahrestag der Ermordung von Mahsa Amini. Sina-Maria Schweikle

Während die Polizei wieder Patrouillen durchführt, um die wachsende Zahl von Frauen zu erwischen, die ihr Haar in der Öffentlichkeit unbedeckt lassen: Iranische Frauen beim Shoppen in Teheran. Foto: Atta Kenare (AFP)

Man hat sie in den vergangenen Monaten immer häufiger gesehen: Frauen, die im Iran auf offener Strasse ohne Kopftuch unterwegs sind. Doch das könnte schon bald nicht mehr der Fall sein. Denn das iranische Regime kündigte am vergangenen Sonntag an, dass die Sittenpolizei wieder tätig werden soll. Der Sprecher der Polizei, Saeed Montazerolmahdi, teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim mit, dass Patrouillen im ganzen Land eingesetzt würden, um «unpassende Kleidung zu bekämpfen».