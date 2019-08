Die Sanität zieht um – in eine Pfahlbaute auf dem Wasser

Es ist ein nicht alltägliches Bauvorhaben: Ein dreistöckiges Haus auf Stelzen in der Limmat am Neumühlequai, direkt vor dem Amtshaus Walche und gegenüber dem Platzspitz. Erstellt werden soll die Pfahlkonstruktion Anfang 2020 – als Provisorium, in das Schutz & Rettung Zürich zieht, während das Amtshaus Walche renoviert und umgebaut wird.