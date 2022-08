Die dorische Säule vor der Berner Hauptwache am Theaterplatz charakterisiert dieses als ernstes und wichtiges Gebäude. 1909/10 wurde die Hauptwache zum Geschäftslokal umgebaut. Foto: zvg

Kürzlich hat ein europaweit bekannter Architekt in einem Tagungsvortrag ein Loblied auf die Säule angestimmt. Leider zeigten dann die Aufnahmen seines eben fertiggestellten Gebäudes, dass er diese allein als schönes Objekt und nicht als Teil eines umfassenden Architektursystems verstanden hat: Die gezeigte Säule wirkte wie eine Krawatte auf einem T-Shirt.

Dabei war die Säule einst die Krönung der architektonischen Gestaltung. Ihre Formen waren strengsten Regeln unterworfen: So stand beispielsweise ihre Breite in einem genauen Verhältnis zu ihrer Höhe. Auch war sie nicht einfach ein Zylinder, sondern musste unterhalb der Mitte am dicksten sein. Für ihre Basen und Kapitelle gab es vordefinierte Ordnungen, diese bestimmten dann aber nicht nur die Gestaltung der Säulen, sondern die Zierelemente des Gebälks und des gesamten Bauwerks. Sie machten damit Aussagen über dessen Grundbestimmung: toskanisch für Handfestes, dorisch für Kräftiges, ionisch für Feines, korinthisch und komposit für Feierliches.

Einst war die Säule die Krönung der architektonischen Gestaltung.

Säulen konnten nicht nach Belieben kombiniert werden. Standen sie auf derselben Ebene, mussten sie identisch sein. Ihr Abstand durfte ein gewisses Mass nicht überschreiten. Standen sie übereinander, musste die Ordnung wechseln, wobei die untere die kräftigere zu sein hatte.

Mit Säulenreihen hat man die Gebäude gegliedert. Man unterschied zwischen einfachen Reihen und komplexeren Rhythmen. Freistehende Säulen galten als höchste Auszeichnung. Die Wertigkeit konnte mit Dreiviertelsäulen, Halbsäulen, flachen Pilastern oder einfachen Wandvorlagen ohne Kapitell stufenweise zurückgenommen werden.

Kurz: Mit Säulen hat man ein Gebäude rhythmisiert und proportioniert. Man hat den gesellschaftlichen Anspruch und die Wertigkeit des Hauses definiert, in den Fassaden den Haupteingang und die wichtigsten Räume gekennzeichnet.

Vor rund hundert Jahren ist die Säule aus dem Architekturrepertoire verschwunden: Nicht sang- und klanglos, sondern mit Schimpf und Schande. Den Modernisten galt sie als Symbol einer veralteten, hierarchisch strukturierten Welt, die spätestens mit dem Ersten Weltkrieg untergegangen sei. Die dann einsetzende Diffamierung ist bis heute spürbar. Vermutlich liegen aber die Gründe für das Verschwinden der Säule gar nicht nur dort.

Als die Abstraktion übernahm

Ich möchte zwei andere nennen: Den ersten Grund sehe ich im Aufkommen der abstrakten Kunst. Gleichzeitig mit dem Verschwinden von Konkretem aus vielen Gemälden verschwanden auch Säulen und Ornamente aus der Architektur. Was Mondrian mit seinen schwarzen Linien und farbigen Rechtecken auf die Leinwand komponierte, baute zur gleichen Zeit Le Corbusier dreidimensional in Beton. Diese Form der Abstraktion spielt in der Architektur bis heute eine tragende Rolle.

Der zweite Grund für das Verschwinden der Säule ist wohl auch dafür verantwortlich, dass derzeit jedes Revival misslingt. Nach 1880 vollzog sich in der architektonischen Grundauffassung ein tiefgreifender Wandel. Architektinnen und Architekten verstehen sich seither nicht mehr primär als Entwerfer durchkomponierter, schöner Objekte, sondern vielmehr als Raumgestalter sowohl im Aussen- als auch im Innenraum.

Gestalterische Details wie Säulen und Ornamente stehen damit nicht mehr im Fokus des Interesses und können also auch die Bedeutung, die sie einst hatten, nicht mehr zurückbekommen. Sie sind höchstens noch ein schönes Accessoire.





