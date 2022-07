Gute Geschäfte mit Öl und Gas – Die russische Kriegswirtschaft ist überraschend stark Einnahmen aus dem Rohstoffexport helfen dem Kreml, er profitiert sogar finanziell vom Krieg gegen die Ukraine. Hält Putin am Ende länger durch als die westlichen Demokratien? Jan Diesteldorf

Russlands Präsident Wladimir Putin setzt darauf, dass die Bevölkerung im Westen wegen der Energiekrise einknickt und ein Ende der Sanktionen verlangt. Foto: Mikhail Metzel (Keystone)

Die Not ist gross in Russlands Industrie, aber sie macht nicht erfinderisch. Es herrscht Mangelwirtschaft. Und doch soll es irgendwie weitergehen, mit dem neuen Lada Granta Classic zum Beispiel, der nach Monaten des Stillstands in den Fabriken seit Mitte Juni vom Band läuft.