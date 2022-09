Tagestipp: Alpines Museum – Die Route der Freundschaft in Nordkorea Zwei Kletterer haben vor Jahren in Nordkorea mehrere Routen eröffnet – nun erzählen sie davon im Alpinen Museum in Bern. Jessica King

Kletterrouten und Nordkorea – zwei Worte, die man nicht unbedingt verbindet. Foto: PD

Vor rund vierzig Jahren besuchte der frühere nordkoreanische Diktator Kim Il-sung die DDR. Um ihn zu ehren, zeigten sächsische Kletterer in einer kleinen Show ihr Können – so entdeckte der beeindruckte Kim Il-sung die damals für ihn unbekannte Sportart. Schnurstracks lud er die Kletterer nach Nordkorea ein, wo sie im Diamantgebirge mehrere Kletterrouten mit klingenden Namen eröffneten, etwa «Weg des Dankes» oder «Route der Freundschaft». Im Alpinen Museum in Bern erzählen nun zwei Kletterer, Bernd Arnold und Joachim Schindler, von dieser Zeit.

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

