Kommentar zur Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen - Die rote Linie überschritten

Die Polizei setzt den Wasserwerfer gegen die Demonstranten auf dem Bundesplatz ein. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Pandemie hat das gesellschaftliche Klima in der Schweiz verändert. In einschlägigen Chatkanälen wird zur Gewalt aufgerufen. Mitglieder des Bundesrats und zum Teil auch kantonale Magistratspersonen stehen unter Polizeischutz. Und diese Woche haben Massnahmengegner an einer Kundgebung Anstalten gemacht, die Absperrungen vor dem Bundeshaus niederzureissen.

Ob die Polizei einen «möglichen Sturm aufs Bundeshaus» verhindert hat, wie der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) twitterte, sei dahingestellt. Der Eindruck drängt sich aber auf, dass die militante Spitze der Massnahmengegner bereit ist, die rote Linie zwischen Verbalradikalismus und Gewalt zu überschreiten – und dass der Hauptharst der Empörten ihr dabei folgt.