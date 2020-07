Wahlkampf in den USA – Die Republikaner, die Trump unter die Haut gehen Die aggressivsten Wahlkampfspots gegen Donald Trump kommen nicht von seinem Gegner Joe Biden – sondern von einer kleinen Gruppe von Konservativen. Alan Cassidy aus Washington

Giftig, brutal, auf den Mann gespielt: So betreibt Donald Trump Politik. Und zumindest bis vor kurzem tat er es ziemlich erfolgreich.

Giftig, brutal, auf den Mann gespielt: So sehen auch die Wahlkampfspots aus, mit denen Trumps Gegner den Präsidenten seit Wochen attackieren. Das wäre an und für sich nichts Ungewöhnliches. Aggressive Wahlwerbung gehört zu einem Wahlkampf dazu wie Barbecues zu den Nationaltagsfeiern des 4. Juli.

Ziemlich ungewöhnlich ist dagegen, dass die Spots von Leuten gemacht werden, die damit auf den eigenen Präsidenten zielen. Die Organisation, die sie produziert, heisst «The Lincoln Project», benannt nach Abraham Lincoln, dem republikanischen Präsidenten, der die USA durch den Bürgerkrieg führte und wieder einte. Es ist eine kleine, verschworene Gruppe von Republikanern, die Donald Trumps Wiederwahl im November zu verhindern versucht – und deshalb die Wahl seines demokratischen Herausforderers Joe Biden unterstützt.

Der gemeinsame Feind

Angeführt wird das «Lincoln Project» von mehreren republikanischen Beratern, die für frühere Präsidentschaftskandidaten der Partei gearbeitet haben, von George W. Bush über John McCain bis zu Mitt Romney. Zu den Gründern gehört auch George Conway, ein konservativer Anwalt und lautstarker Trump-Kritiker, der mit Kellyanne Conway verheiratet ist, der langjährigen Kommunikationsberaterin des Präsidenten.

In der Darstellung des «Lincoln Project» ist Trump ein gesetzloser Präsident, der daran sei, den amerikanischen Rechtsstaat und seine Institutionen zu zerstören. Es sei nicht so, dass sie über Nacht zu Linken geworden seien, schreiben die Initianten in einem Manifest der Initianten auf ihrer Website: «Unsere vielen politischen Differenzen zu den Demokraten bleiben bestehen, aber unsere gemeinsame Treue zur Verfassung verlangt eine gemeinsame Anstrengung.»

Wie diese Anstrengung aussieht, lässt sich fast täglich aufs Neue beobachten. Dann nämlich, wenn die Spin-Doktoren des «Lincoln Project» eine aktuelle Kontroverse aufnehmen und es in einem Video in ein beissendes Plädoyer gegen Trump verwandeln. Material dafür liefert ihnen der Präsident mehr als genug.

Diese Woche war es zum Beispiel ein Spot mit dem Titel «Kopfgeld»: Darin sieht man vom Sternenbanner bedeckte Särge von Soldaten, die aus Afghanistan zurückgebracht wurden. Ein Sprecher sagt: «Wir wissen jetzt, dass Wladimir Putin ein Kopfgeld für den Mord an amerikanischen Soldaten bezahlt hat. Trump weiss es auch – und tut nichts.» Trump schweige, weil er unter der Kontrolle Putins stehe. Man sieht den Präsidenten, wie er die Hand des Russen schüttelt, und man hört den Sprecher, der raunt: «Trump hat recht, wenn er sagt, dass er hinter den Truppen stehe. Aber nicht hinter unseren.»

«Traurig, schwach – wie Ihre Präsidentschaft»

Der Spot wurde in den sozialen Medien millionenfach angeschaut, öfter als die meisten Videos, die von Bidens Wahlkampfteam angefertigt werden. Das gilt auch für den höhnischen Clip von vergangener Woche: Er macht sich lustig über die leeren Ränge bei Trumps Comeback-Veranstaltung in Oklahoma und zeigt ihn dabei, wie er mit zittrigen Händen ein Wasserglas hält und sich unsicher eine Rampe hinunter bewegt. «Traurig, schwach, keine Energie – genau wie Ihre Präsidentschaft», ätzt eine Sprecherin.

Das ist alles recht plump – und zwar mit Absicht. Die Idee dahinter hat George Conway in einem Podcast der Website The Daily Beast so beschrieben: «Wahlkampfspots sollten zum Ziel haben, Trump zu ärgern.» Weil der Präsident so dünnhäutig sei, lasse er sich leicht aus der Bahn werfen, was sich wiederum auf seinen Wahlkampf auswirke – zu seinen Ungunsten.

Was bringt das alles?

Dass die konservativen Trump-Gegner beim Versuch, Trump unter die Haut zu gehen, recht erfolgreich sind, verriet dessen Reaktion auf den Clip namens «Mourning in America», den die Gruppe im Mai veröffentlichte. Es zeigt ein Land, das unter Trumps Führung in Ruinen liegt, verwüstet von der Corona-Pandemie.

Trump griff nach Mitternacht zum Handy und twitterte eine Reihe von Beleidigungen über das Lincoln Project. Damit verhalf er dem Video zu Gratis-Werbung und Reichweite – und seinen Machern zu neuen Spenden.

«Joe Biden kann so den hässlichen Strassenkampf anderen überlassen.» Demokratischer Berater

Fraglich ist, ob die Wahlkampfspots auch tatsächlich etwas bewirken, was die Einstellung der Wähler gegenüber Trump betrifft. Wenn das «Lincoln Project» für seine Clips teure Sendeplätze am Fernsehen bucht, dann kaum in den umkämpften Bundesstaaten – sondern zumeist in Washington, das für den Ausgang der Wahl bedeutungslos ist. Die Zielgruppe sind damit klar erkennbar nicht Wechselwähler, sondern eine einzige Person: Trump.

Er glaube, dass die Wirkung von Wahlkampfspots in diesen Zeiten ohnehin überschätzt werde, sagt ein demokratischer Berater in Washington, der für mehrere Politiker der Partei tätig ist. Das «Lincoln Project» habe für Trumps Gegner Joe Biden aber etwas Gutes: «Es erlaubt eine gewisse Arbeitsteilung. Biden kann sich vermehrt auf eine eigene, positive Botschaft konzentrieren – und den hässlichen Strassenkampf anderen überlassen.»